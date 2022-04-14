星宇航空董事長張國煒今（14）日經立榮航空公司董事會決議，推選為立榮航空新任董事長，即日起生效。張國煒表示，將帶領立榮航空國內航線穩健發展，立榮目前在國內線市佔率六成，並深耕亞洲區域航線。

立榮今天臨時董事會，通過三大議案，包括立榮航空董事長由張國煒當選，同時解任總經理林志忠，新任總經理由星宇航空董事長特助周寶裕出任。

外界關心星宇與立榮會否合作、合併？張國煒說，目前來看沒有合併的需要，但業務合作在所難免，星宇現在跟其他航空公司也都有合作。

張國煒為立榮航空主要股東之一，從事航空產業近三十年，資歷豐富完整，於長榮集團任職期間，大刀闊斧帶領立榮航空改善由馬公、大華、台灣三家航空公司整併後的企業體質，並主導立榮機隊簡化、汰換龐雜機型，引進適合國內航線營運的ATR72-600機隊，不只大幅提升營運績效，更是促使立榮航空轉虧為盈的重要關鍵。

張國煒於2016年離開長榮集團後，自行創立星宇航空，致力打造一家國際級的精品航空。今日在立榮航空董事支持下，接任立榮航空董事長，將帶領立榮航空國內航線穩健發展，深耕台灣與亞洲區域航線，立榮目前在國內縣市佔率六成。