趙傳將在8／27舉辦《趙傳2021人生大夢演唱會》。（開麗娛樂提供）

趙傳今宣布重啟演唱會，李芷婷到場討教歌藝。（開麗娛樂提供）

趙傳今（14日）宣布將於8／27重啟因疫情延宕一年的北流《人生大夢》演唱會，他分享生活近況，除了有好幾個異性朋友，而且年齡最小的僅二十幾歲，與他相差30歲，他也坦言離婚至今12年，身分證配偶欄上還留著前妻的名字，一直沒有去換新身份證。

他說，之前一直忙著工作，而且離婚時為免訊息曝光，所以沒去辦身分證，只領有大陸的離婚證明；他恢復單身十多年來，一直以工作為主，雖然也交朋友，但始終沒有更進一步發展，他坦言，當初會走上離婚這條路，「被我前妻說我不適合家庭生活，事後我也會去想，是不是我們這種生活方式就不適合婚姻生活。」

他身邊的異性朋友有熟女也有嫩妹，遲遲沒有認定，他說，彼此都在觀望吧！「第一，要聊的來，要理解我的生活方式，如果你找到一個生活規律的人就是一個大問題，像我平常都3、4點睡，11、12點起來，我之前跟前妻也有這樣的問題。」

再來小孩是趙傳最重要的一關，他表示，「孩子也是我一直沒有進入另一段關係的原因，我要照顧他們，如果有另一個陌生人來變成他們的阿姨，他們也要去習慣，這也是另外一個問題°」他也在評估，如果未來梅開二度，會告訴小孩要尊重他選擇朋友的立場。

趙傳原定去年7月舉辦個人演唱會，因疫情延期一年，如今宣布重啟，被問到是否邀請異性朋友來看？他笑說歡迎她們來看演唱會，他一直持續打球健身，讓自己維持最佳狀態，對自己全身上下都非常滿意，已經打完兩劑疫苗的他，也將去打第三劑。最近海外疫情緩和，許多邀約上門，他除了在台北開唱，也可能接下馬來西亞演出，他也嚴格要求主辦單位做好防疫措施。