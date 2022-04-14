群聯(8299)今(14)日舉辦技術論壇，執行長潘健成表示，NAND Flash在5~6月的供給緊張確實存在，目前PC已接受SSD原廠漲價10%，加上全球因疫情而沉寂2年，今年「可能會是相對瘋狂的耶誕節」，所以也預計明年第一季市場有機會恢復正常。

由於NAND Flash供應商KIOXIA(鎧俠)及WD(威騰)在今年2月初工廠半導體原物料被汙染，將影響整體Flash供需以及售價，潘健成表示，受影響時間點預計落在第2季、第3季傳統旺季，他更透露，5~6月供給緊張確實存在，目前因B2B企業需求強勁，PC已接受SSD原廠漲價10%。不僅如此，因為預計第三季的疫情衝擊可望逐漸減緩，全球因疫情而沉寂2年，「今年可能會是相對瘋狂的耶誕節」，故由此推估，今年第3季在供給及售價上恐仍有變數。

先前晶圓產能傳有鬆動跡象，潘健成表示，目前群聯產能還是嚴重不足，與ADM合作後不僅獲得大量的訂單，也有客戶追加訂單，所以對群聯來說，產能鬆動絕對是好事，此將有利於群聯爭取更多產能，以滿足訂單。

潘健成進一步談到，現在看到明年第1季市場有機會恢復正常，希望晶圓價格也可以下來，如此將更有利於群聯的營運，在市場平穩的環境下，成本、售價都會慢慢趨於平穩，群聯追求的是一個健康穩定的市場，而非短期的劇烈波動。

半導體均瞄準車用將為下一塊巨大藍海，潘健成表示，群聯車用領域儘管供貢獻不大，但有助於群聯強化在業界的口碑，目前群聯也獲2家半導體大廠邀請，發開高端車用SSD。