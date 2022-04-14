富邦金(2881)北富銀今與矽品精密簽訂2年期「永續指數連結貸款(Sustainability Linked Loan)」。此為矽品精密與北富銀首筆連結永續發展指標的企業貸款，是北富銀與矽品精密攜手合作推動永續發展、承諾共創綠色永續績效的第一步，亦是北富銀與企業客戶永續同心，提供有力支持，以實踐ESG (環境、社會責任和公司治理)承諾的最佳實績。

北富銀表示，「永續指數連結貸款」是以企業永續表現為基準，評估申貸企業在經濟發展、環境保護、社會影響等各面向的績效表現，並結合產業特質制定貸款指標，鼓勵企業客戶訂立長期永續經營方針。跟傳統綠色債券或綠色授信相比，「永續指數連結貸款」資金運用範圍更具彈性，可為企業永續發展挹注更多動能。北富銀表示，本次矽品貸款將與數個具指標性的永續關鍵績效目標結合，包括空氣汙染物管控、水資源管理及一般廢棄物管理等。

矽品精密是日月光投控重要成員，在疫情衝擊下2020及2021年營收仍逆勢成長，同時持續致力打造綠能低碳環境。矽品精密十年前即開始積極籌畫推展再生能源，並陸續在各廠完成建置太陽能發電系統，矽品精密中科廠建置的太陽能發電系統更是國內封測業單一廠址最大規模的代表作，亦獲得綠色工廠殊榮，2020年台中市政府授證表揚為綠能節電優良企業，彰顯矽品精密為打造低碳城市善盡企業社會責任之貢獻。