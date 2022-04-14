台灣基進黨組織部主任李雨蓁，去年10月陳柏惟罷免案投票當天，在臉書貼文要求大家去監票，遭台中市選委會以違反選罷法開罰50萬元，台中市議會民進黨團上午召開記者會，抨擊市選委會秋後算帳、報復。

台中市政府則表示，選委會是獨立機關、隸屬於中央選舉委員會，不是台中市府附屬單位，李雨蓁在罷免投票當天呼籲民眾監票，具體個案市選委會審議決定，非市府可介入指揮的，呼籲外界不要刻意帶風向。

民進黨團總召江肇國及黨籍議員邱素貞、陳淑華說，投票是公民意志的展現，李雨蓁只是呼籲大家監票，卻遭到裁罰50萬，台中市選委會雙重標準。

台中市選委會回應指出，去年10月23日罷免投票日後，有許多民眾向行政院長電子信箱、選委會首長信箱檢舉李雨蓁違反選罷法情況，台中市選委會並於今年1月4日開會討論，委員認為李的行徑有煽動、影響投票行為，決定裁罰。

中市選委會強調，審理李雨蓁案的委員，任期是從2018年4月16日起擔任，綠營所指控的蘇麗華則是今年3月2日才擔任委員，罷免時她還未擔任選委會委員。