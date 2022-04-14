綜合外媒報導，天文學家透過美國國家航空暨太空總署（NASA）的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）觀測到一顆重500兆噸、直徑128公里的彗星C/2014 UN271（Bernardinelli-Bernstein），這顆彗星比普通彗星大50倍，比美國羅德島州（Rhode Island）還大。目前正以每小時3.52萬公里的速度往地球飛行。

重達500兆噸的超大彗星

這顆彗星於2010年首次被發現，但直到現在才藉由哈伯太空望遠鏡證實其存在，它比天文學家以前見過的任何彗星都要大。根據NASA的科學家表示，即使往地球方向而來也不用擔心，彗星目前飛往太陽已經100多萬年，距離太陽至少16億公里，要在2031年才會抵達太陽附近，對地球不會造成影響。

Big news! No. Really. @NASAHubble confirmed the largest comet ever. Its nucleus is bigger than Rhode Island.



But don't worry: the comet won't come any closer to Earth than Saturn: https://t.co/yiZe9Quanh pic.twitter.com/dui5dfdxs8 — NASA (@NASA) April 12, 2022

加州大學洛杉磯分校（UCLA）行星科學和天文學教授朱維特（David Jewitt）指出，這顆彗星實際上是成千上萬顆彗星的冰山一角，這些彗星在太陽系更遠的地方太暗，無法看到，未來隨著天文科技的進步，人類將持續觀測到更大的彗星。