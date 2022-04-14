大安區農會推出一系列的料理包，讓消費者在家中只要簡易加熱，即可享用安全、衛生及美味的產銷履歷飛天豬肉。（台中市政府提供）

網路行銷可締造無限的商機。為推廣台中市安全產銷履歷飛天豬肉，農業局14日在大安區農會舉辦「飛天豬x阿慶師-香筍豬腳湯、葱燒骨仔肉及調理肉排」新品發表會，透過一系列的料理包，讓消費者在家中只要簡易加熱，即可享用安全、衛生及美味的產銷履歷飛天豬肉。

農業局指出，市府特邀請台灣最年輕的國宴名廚「阿慶師」技術指導，他是阿扁時代的國宴主廚攜手合作，嚴選在地優質食材，以大安區農會生產的產銷履歷飛天豬肉，開發一系列冷凍調理包，符合現代生活型態，居家也能化身為名廚，讓家中的「歪嘴雞」大飽口褔。

大安區農會表示，該農會生產的調理包精心製作，肉排添加新鮮芹菜、洋蔥及蒜頭，口感鮮嫩多汁；葱燒骨仔肉取自大骨旁的豬肉，富含筋肉軟骨，軟中帶Q；香筍豬腳湯特加入中市太平區的優質麻竹筍，更添清甜好滋味，歡迎民眾支持選購，保證用心、食得安心。

農業局長蔡精強說，大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO22200、HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全健康美食。