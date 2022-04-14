台南市安定區公所西側空地原有一處免費停車場，為配合政府綠能政策，且考量電動車普及趨勢，改建為公用綠能停車場，預計7月正式躉售發電，不但可提供86格免費停車位，每年可為市府增加收益20萬元。

台南地理環境優異，1年日照時間可超過2000小時，台南市民政局長姜淋煌提點各區公所，配合中央及市府政策，尋覓適當地點增產綠能，並進一步提高土地利用率。

安定區公所去年7月對外辦理停車場太陽能光電系統建置工程標租案，由綠岩能源公司旗下光能科技取得，預計今年7月完成與台電公司之併聯掛表，正式躉售發電，改善完成後將成為安定區第1座公用綠能停車場。

該停車場面積約936平方公尺，太陽光電發電設備預計總裝置容量為198.9瓩，預估年發電量為25萬度綠電，發電量足供70戶家庭生活使用所需，可增加市府年收益約20萬元。

此外，因舊有停車格過於狹窄且路面老舊，公所同時辦理路面刨鋪、停車格重新規畫，改善後可提供較寬敞的86格停車位，包括身障車位2格、婦幼車位2格，並將導入電動汽車及電動機車充、換電設備，透過裝置太陽能系統及充電設備，提高停車場附加價值。

安定區長李燿州表示，停車場改善後，提供民眾可遮蔭、避雨的停車場所，並新增加電動車、電動機車充、換電功能，並維持為免費停車場，為民眾福利及政府綠能政策共創雙贏。