受到俄烏戰爭影響，國際小麥、玉米價格上漲，今年3月飼米飼料每公斤10元，預計8月會達到每公斤13元，屆時雞肉豬肉價格勢必會再漲。對此，農委會副主委陳駿季表示，因應原物料上漲，已協調飼料業者取得足夠量，並宣導以稻米取道部分玉米、小麥用量，希望藉此抑制農畜產品的通膨。

農委會主委陳吉仲昨天接受專訪指出，今年是50年來糧食危機最嚴峻的1年，受到俄烏戰爭影響，玉米價格將會再上揚，預計到8月價格將從現在的11餘元，調漲至13.46元，連帶豬肉、雞肉價格也將會跟著上漲。

對此，陳駿季表示，農委會已啟動相關因應機制，首先確保量的足夠，已經協調所有飼料業者，訂單已經確保到8月，並同時下訂12月份的訂單，從進口部分會確保飼料商可以購買到足夠的量。

在國內部分，目前玉米栽種面積約1萬5000公頃，大概可以供應1周，希望能達到5萬公頃，從今年的8月份開始會執行擴大面積的方案，相關方案提出執行後，可以讓玉米糧食自給率6％左右，可以支撐3到4周左右。

陳駿季提到，公糧的米會適當釋出，相關水道替代玉米的飼料配方已經完成，會適度用稻米取代部分玉米，這部分也會減緩壓力，同時也會推廣米穀粉取代年底小麥漲價的話，會推廣米食取代小麥用量。