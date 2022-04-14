尖石鄉那羅部落青年徐榮偉，回部落種植高麗菜等有機蔬菜，設立雅葳農莊園配合政府推行食農教育，積極配合國小食農教育的課程，開拓有機蔬菜新的通路，獲選第三屆百大青農，新竹縣中小企業服務中心日前請徐以青農返鄉回歸部落所面對困難及因應為主題，分享經驗。

尖石鄉長曾國大說，徐榮偉在父母親支持下，辭去台北市工作，毅然回到那羅山上從農，並在各級農業單位及陪伴師輔導協助下，在有機蔬菜領域打拼多年，現已成為那羅部落有機蔬菜產業的領頭羊。

44歲的徐榮偉說，2014年決定回那羅部落經營雅葳農場，開始種植有機蔬菜面積約0.2公頃，以露天栽培有機高麗菜，他和父母親用1台10馬力中耕機開墾，種植到採收花了近4個月，結果才賣6萬元，真是虧死了！

徐榮偉從朋友那得知農委會有百大青農輔導專案，他去申請參選第1年沒選上，隔年終於順利入選，由吳文岳老師擔任陪伴師做輔導，2016年獲選第3屆百大青農。

徐榮偉說，農產通路和行銷，是農業經營業者是很大的挑戰與困擾，為開拓有機的高麗菜通路，很幸運受到新竹縣農會協助後，順利在縣農會、農民直銷站、竹青市集、縣府小農市集及希望廣場等地方販售。

徐榮偉設立的雅葳農莊園，海拔約700公尺，栽培有機蔬菜面積擴大至2公頃，配合縣府推行中小學吃有機蔬菜的政策，固定銷給學校營養午餐和批發商，銷售也就此穩定，也積極配合國小食農教育的課程，未來想擴充農地往休閒農場發展。

徐榮偉說，尖石那羅灣已被政府規畫成休閒農業區，他也擔任總幹事，將把自己的農場先變成觀光休閒農場，使那羅灣休閒農業區蛻變成具有農業元素的觀光景點。