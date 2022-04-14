俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦、光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」，當地時間13日傳出遭烏軍以「海王星」反艦飛彈襲擊重創，但因不久之前才剛有架烏軍無人機遭俄軍軍艦擊落，「烏克蘭用計欺敵」的假說立刻引起國內關注此戰情的網友熱議。

有Ptt鄉民翻出，在莫斯科號遇襲前，俄海軍曾公布一段格里戈洛維奇海軍上將級巡防艦「埃森上將號」，發射防空飛彈攻擊烏軍土製TB2「拜拉克塔爾」無人機的影片，該網友稱，時間點如此巧合，「有一理論懷疑，烏軍利用TB2無人機計算俄艦對空防禦時間，並利用俄軍極力想擊落造成己方重大傷亡的該機進行內宣，派出該機吸引俄艦注意並發射飛彈襲擊」，鄉民們也紛紛留言表示「旗艦被打掉真的挺誇張的」、「出現烏克蘭版諸葛亮」、「對耶，上次停靠港的也是剛內宣完就沉」，但也有鄉民質疑「一切無法解釋的，全都推給TB2就對了」

若鄉民的「內宣理論」為真也並非首例，事實上，上月遭烏軍飛彈襲擊的亞速海沿岸城市別爾江斯克（Berdyansk），事發前曾接受俄國官媒蒞臨採訪，港口艦隊佈局被拍得一清二楚，疑似因此讓烏軍看光光，藉機射彈造成俄軍重大傷亡。