烏克蘭不歡迎德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）到訪。

烏克蘭因為不歡迎德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）到訪惹火德國政壇，如今基輔試圖修補兩國關係，指出歡迎德國總理蕭茲（Olaf Scholz）到訪，結果碰了軟釘子，蕭茲回應近期沒有訪問基輔計畫，同時表示對史坦麥爾被怠慢感到「有些惱火」。

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《衛報》（The Guardian）報導，德國總統史坦麥爾原本計畫13日與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）等人搭乘火車前往基輔，不過前一日他突然表示自己「明顯不受歡迎」而取消行程。德國媒體指出，史坦麥爾因為長久以來與俄國高官關係友好而被基輔拒訪。

烏克蘭怠慢史坦麥爾的舉動惹火德國政壇，如今基輔試圖修補兩國關係，改口稱更歡迎德國總理蕭茲來訪。

多次槓上德國政治人物的烏克蘭駐德大使麥尼克（Andriy Melnyk）稱，基輔更歡迎蕭茲。他與史坦麥爾關係不睦，先前曾直言不諱地批評史坦麥爾的訪烏計畫，指出烏克蘭對於不會供應武器的象徵性訪問沒有興趣。

烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）周三接受德國第二電視台（ZDF）訪問時澄清，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並無意冒犯史坦麥爾，強調澤倫斯基原本預期是蕭茲來訪，這樣一來蕭茲才能做出包括軍援等直接、實際的決定。在德國，總統是虛位元首，總理才握有管理政府的實權。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，近期沒有訪問基輔計畫。

針對基輔怠慢史坦麥爾，蕭茲周三接受柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB Inforadio）訪問時評論這起外交風波，「能接待他就好了」，「講好聽一點，算是讓人惱火」。

他也被問及會否訪問基輔，蕭茲回應近期沒有訪問計畫，不過強調比起其他西方元首，自己與澤倫斯基更常連絡。

德國政壇也對基輔相當不滿，蕭茲所屬的社會民主黨（Social Democrat）議會代表團主席明策尼希（Rolf Mützenich）批評烏克蘭應該遵守最起碼的外交準則，呼籲所有德國民主政黨捍衛史坦麥爾。社民黨外交政策專家羅斯（Michael Roth）形容史坦麥爾的基輔行取消令人「非常失望」，指出雙方至少應該保持對話。親商的自由民主黨（FDP）副黨魁庫比奇（Wolfgang Kubicki）也直言，蕭茲不太可能在當前氛圍下前往基輔。

除了這起外交風波，德國也因為不提供烏克蘭重武器，導致兩國關係惡化，烏克蘭先前要基輔提供更多坦克、步兵戰車、火砲及防空系統，不過由於柏林不願提供重武器，因此改支援1000枚反戰車飛彈及500枚地對空飛彈。

阿列斯托維奇周三表示，烏南港市馬立波（Mariupol）及烏東百姓的命運就「取決於我們能拿到的德國武器」，「戰車沒到的每一分鐘，我們的孩子正走向死亡、被性侵、被殺害。」蕭茲同一天強調德國已經提供武器，未來也會繼續提供武器。

文章來源：Scholz says he won’t visit Kyiv as the spat between Germany and Ukraine worsens.
文章來源：Ukraine seeks to patch up relations with Germany after snub to president
影》拜登：若俄侵烏 北溪2號管線將掰掰 德總理翻白眼
文章來源：德贈5000頭盔力挺烏克蘭 基輔市長驚呆了怒轟一句

接見瑞典訪團 游錫堃：瑞典行動聲援我國 台灣民主學習典範
#德國 #烏克蘭 #德國總統 #史坦麥爾 #基輔