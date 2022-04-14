烏克蘭不歡迎德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）到訪。

烏克蘭因為不歡迎德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）到訪惹火德國政壇，如今基輔試圖修補兩國關係，指出歡迎德國總理蕭茲（Olaf Scholz）到訪，結果碰了軟釘子，蕭茲回應近期沒有訪問基輔計畫，同時表示對史坦麥爾被怠慢感到「有些惱火」。

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《衛報》（The Guardian）報導，德國總統史坦麥爾原本計畫13日與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）等人搭乘火車前往基輔，不過前一日他突然表示自己「明顯不受歡迎」而取消行程。德國媒體指出，史坦麥爾因為長久以來與俄國高官關係友好而被基輔拒訪。

烏克蘭怠慢史坦麥爾的舉動惹火德國政壇，如今基輔試圖修補兩國關係，改口稱更歡迎德國總理蕭茲來訪。

多次槓上德國政治人物的烏克蘭駐德大使麥尼克（Andriy Melnyk）稱，基輔更歡迎蕭茲。他與史坦麥爾關係不睦，先前曾直言不諱地批評史坦麥爾的訪烏計畫，指出烏克蘭對於不會供應武器的象徵性訪問沒有興趣。

烏克蘭總統幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）周三接受德國第二電視台（ZDF）訪問時澄清，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）並無意冒犯史坦麥爾，強調澤倫斯基原本預期是蕭茲來訪，這樣一來蕭茲才能做出包括軍援等直接、實際的決定。在德國，總統是虛位元首，總理才握有管理政府的實權。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，近期沒有訪問基輔計畫。

針對基輔怠慢史坦麥爾，蕭茲周三接受柏林-布蘭登堡新聞廣播電台（RBB Inforadio）訪問時評論這起外交風波，「能接待他就好了」，「講好聽一點，算是讓人惱火」。

他也被問及會否訪問基輔，蕭茲回應近期沒有訪問計畫，不過強調比起其他西方元首，自己與澤倫斯基更常連絡。

德國政壇也對基輔相當不滿，蕭茲所屬的社會民主黨（Social Democrat）議會代表團主席明策尼希（Rolf Mützenich）批評烏克蘭應該遵守最起碼的外交準則，呼籲所有德國民主政黨捍衛史坦麥爾。社民黨外交政策專家羅斯（Michael Roth）形容史坦麥爾的基輔行取消令人「非常失望」，指出雙方至少應該保持對話。親商的自由民主黨（FDP）副黨魁庫比奇（Wolfgang Kubicki）也直言，蕭茲不太可能在當前氛圍下前往基輔。

除了這起外交風波，德國也因為不提供烏克蘭重武器，導致兩國關係惡化，烏克蘭先前要基輔提供更多坦克、步兵戰車、火砲及防空系統，不過由於柏林不願提供重武器，因此改支援1000枚反戰車飛彈及500枚地對空飛彈。

阿列斯托維奇周三表示，烏南港市馬立波（Mariupol）及烏東百姓的命運就「取決於我們能拿到的德國武器」，「戰車沒到的每一分鐘，我們的孩子正走向死亡、被性侵、被殺害。」蕭茲同一天強調德國已經提供武器，未來也會繼續提供武器。