大家好！

我是Niantic的資深製作人Ziah，我很高興能在這裡向各位介紹全新Niantic遊戲的樣貌，而我們也即將在事先選定的市場上進行試營運。

如果寵物是你生活中的一部份，那你應該非常瞭解寵物能帶給我們的快樂。當你與寵物建立起深厚情誼、呵護牠們並一起成長，就能獲得無與倫比的成就感。

今天就開始來Peridot冒險吧！

Peridot是一款全新、原創的真實世界AR手機遊戲，將照顧可愛生物的樂趣、養育牠們及陪伴生長這些獨一無二遊戲體驗，帶到你的手中。

歷經數千年的沉睡後，Peridot（簡稱為Dot）們在一個截然不同的世界甦醒，環境已與當初大為不同，因此牠們需要我們保護，才能免於滅絕。

遊戲中，你將認養並照顧自己的Peridot，與牠一同踏上冒險的旅途。一同經歷出生到成年，就像真實存在一樣。你一定會愛上且珍惜養育牠們的時光。在一起探索世界的過程中，你會更加瞭解自己的可愛新朋友，一起嬉戲並自然而然地產生感情，而透過與其他玩家合作，將使牠們的物種更加豐富。

以下是遊戲內容的部分截圖：

Peridot遊戲畫面New Baby!

Peridot遊戲畫面Explore Walk!

Peridot遊戲畫面Satisfy Feed!

Peridot遊戲畫面Uncover Dig!

Peridot遊戲畫面Nurture Play!

Peridot遊戲畫面Discover Interest!

Peridot遊戲畫面Breed!

Peridot遊戲畫面Archetypes!

Peridot遊戲畫面Memories Camera!

Peridot遊戲畫面Share Friends!

我們等不及要邀請大家帶著自己的Peridot，一起踏上這段暖心冒險；並運用嶄新的方式，重新發現周遭的美麗事物！請事先註冊接收Peridot的新聞，持續關注更新並搶先註冊遊戲。

並可至Peridot 官網及Official Announcement Teaser了解更多