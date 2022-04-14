大家好！

我是Niantic的資深製作人Ziah，我很高興能在這裡向各位介紹全新Niantic遊戲的樣貌，而我們也即將在事先選定的市場上進行試營運。

如果寵物是你生活中的一部份，那你應該非常瞭解寵物能帶給我們的快樂。當你與寵物建立起深厚情誼、呵護牠們並一起成長，就能獲得無與倫比的成就感。

今天就開始來Peridot冒險吧！

Peridot是一款全新、原創的真實世界AR手機遊戲，將照顧可愛生物的樂趣、養育牠們及陪伴生長這些獨一無二遊戲體驗，帶到你的手中。

歷經數千年的沉睡後，Peridot（簡稱為Dot）們在一個截然不同的世界甦醒，環境已與當初大為不同，因此牠們需要我們保護，才能免於滅絕。

遊戲中，你將認養並照顧自己的Peridot，與牠一同踏上冒險的旅途。一同經歷出生到成年，就像真實存在一樣。你一定會愛上且珍惜養育牠們的時光。在一起探索世界的過程中，你會更加瞭解自己的可愛新朋友，一起嬉戲並自然而然地產生感情，而透過與其他玩家合作，將使牠們的物種更加豐富。

以下是遊戲內容的部分截圖：

Peridot遊戲畫面New Baby!
Peridot遊戲畫面New Baby!
Peridot遊戲畫面Explore Walk!
Peridot遊戲畫面Explore Walk!
Peridot遊戲畫面Satisfy Feed!
Peridot遊戲畫面Satisfy Feed!
Peridot遊戲畫面Uncover Dig!
Peridot遊戲畫面Uncover Dig!
Peridot遊戲畫面Nurture Play!
Peridot遊戲畫面Nurture Play!
Peridot遊戲畫面Discover Interest!
Peridot遊戲畫面Discover Interest!
Peridot遊戲畫面Breed!
Peridot遊戲畫面Breed!
Peridot遊戲畫面Archetypes!
Peridot遊戲畫面Archetypes!
Peridot遊戲畫面Memories Camera!
Peridot遊戲畫面Memories Camera!
Peridot遊戲畫面Share Friends!
Peridot遊戲畫面Share Friends!

我們等不及要邀請大家帶著自己的Peridot，一起踏上這段暖心冒險；並運用嶄新的方式，重新發現周遭的美麗事物！請事先註冊接收Peridot的新聞，持續關注更新並搶先註冊遊戲。

並可至Peridot 官網及Official Announcement Teaser了解更多

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