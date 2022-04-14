嘉義縣政府今天仍設擴大篩檢站。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣今天公布新增1例確診案例，為精忠營區群聚居家隔離中的新兵PCR陰轉陽，目前精忠營區累積25人確診，總共315人居家隔離，明天第一批居家隔離者期滿採檢，返家自主健康管理7天，另，昨天縣府擴大篩檢共675人全數為陰性。

嘉縣衛生局指出，今天新增的案30344，4月7日出現喉嚨痛快篩陰性，軍中採1人1室隔離，10日症狀未改善，PCR採檢陰性，13日再度採檢後確診，因在隔離中並無相關足跡。

縣長翁章梁表示，精忠營區案逐漸進入收斂狀態，但衛生局與軍方仍不敢鬆懈，持續、嚴密監控。另外，因應13日補教師及超商員工確診案，篩檢675人全數陰性，縣府密切監控中，呼籲民眾不可鬆懈。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣疫苗接種率第一劑81.2％，第2劑75.8％，分居全國第6及第9名，但第三劑（追加劑）僅48.7％，尤其是長輩不打令人擔憂，因中重症患者都大於60歲，死亡者則大於80歲，呼籲長輩盡快前往施打第3劑疫苗，打滿3劑可讓重症住院風險降低15倍。