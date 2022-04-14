解放軍055型驅逐艦

就在美國海軍航母打擊群在朝鮮半島附近和日本舉行軍演之際，4艘解放軍最大，也最先進的驅逐艦出現在中國東岸。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，中國微博等社群媒體上出現了這4艘驅逐艦的照片，而知名美國海軍研究協會新聞（USNI News）分析家薩頓（HI Sutton）說，這4艘出現在青島附近海域的，是055型驅逐艦，而北海艦隊的總部就在山東省青島。

廣泛認為，055型是繼美國海軍朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦之後，最強大的驅逐艦。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，當解放軍的「遼寧」和「山東」號航母返回遼寧的大連造船廠維修時，這4艘驅逐艦為它們護航。他說，4艘驅逐艦並沒有進行任何正式軍演，因為正式的海軍艦隊應該由不同類型的軍艦組成。

中方共打造了8艘055型驅逐艦，其中6艘已服役。而「南昌」、「拉薩」，「鞍山」和「無錫」這4艘驅逐艦都是在近兩年內入列服役。

而解放軍4艘055型驅逐艦現身，還有美國「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母打擊群與日本海上自衛隊的演習時機，都和北韓慶祝國父金日成的110歲冥誕重疊。3月時，美國航母在黃海進行了另一項演習，五角大廈說，這是對北韓發射飛彈的回應。

中共中央黨校國際戰略研究所教授張璉瑰說，北韓威脅邀恢復研發長程研發和核試是因為怕俄烏危機持續，會讓世人忘了它。另一方面，新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）說，美日聯合海上演習在於威懾北韓可能的挑釁，並讓美國盟友安心。