考試院會今天討論銓敘部「公務人員陞遷法修法」規劃方向，確定朝「擴大甄選人才管道」、「落實功績制原則」和「增加機關用人彈性」研議，銓敘部表示，希望未來在修法後，讓機關在人才的拔擢及培育上能更有彈性。

考試院會今天由銓敘部以「公務人員陞遷法修法規劃方向」為題進行業務報告。銓敘部表示，有鑑於時代快速變遷，為有效提升政府施政績效，以回應人民提高服務品質的期待，所以規劃研修陞遷法，希望讓機關在人才的拔擢及培育上能更有彈性，使公務人員依其工作表現獲得合理陞遷，以強化政府施政能量，提供更優質服務。

銓敘部指出，這次陞遷法修法規劃，主要是配合政府重要政策和機關實務需要，並參酌各界相關建議，朝「擴大甄選人才管道」、「落實功績制原則」和「增加機關用人彈性」等面向去研議；今天向考試院報告確立修法方向，後續將循法制作業程序辦理相關修法事宜。

考試院長黃榮村則強調，良好的陞遷制度，不僅可提供公務人員公務生涯規劃的願景，激勵公務人員發揮潛能，創造工作績效，同時也能提升政府施政效能。

他說，社會各界期望考試院成為稱職的國家人力資源部門，銓敘部作為掌理我國各項人事制度的核心機關，應積極研修公務人員陞遷法制，尋求最適策略、優化人才成長環境，厚植國家公務人力資本，進而提升政府整體服務效能及國家總體競爭力。