台中美術園道偶像劇拍攝地、屋齡逾半百的透天老宅，最近成交破億元！據最新實價揭露，曾是偶像劇「三明治女孩的逆襲」拍攝地-台中市西區五權四街25號的透天店面，建坪88.3坪，地坪113.7坪，屋齡高達53年，今年元月以1.01億元轉手，由精品家居業者「寬庭美學」無貸款購入，成為台中市2022年第一筆「危老級」億元店面交易案！

據台灣房屋集團趨勢中心觀察，除此次揭露的美術園道透店外，台中市近一年來，還有兩筆買家自用的精華商圈億級店面交易。首先是2021年2月，華泰銀行新光遠百商圈斥資1.8億元，買下「亞太總部」商辦大樓的1、2樓店面，開設分行；接著，去年10月，草悟道建設花費1.26億元，在公益黎明商圈購入永春東七路的獨棟店面，並將公司登記地址，遷到該棟2樓，至於1樓則由買家公司董事，登記設立亞圖國際餐飲。

之所以會吸引精品家居店業者，願意砸下1.01億元，買老透天店的主因，主要是卡位美術館的豪宅商圈。台灣房屋國美特許加盟店長王芳進表示，此次揭露上億元的老透天店，是美術園道第一排的角間店面，能見度相當高，因此，曾有日本料理名店、網美餐廳，及建案接待中心輪番進駐。

由於該透天店使用空間，與地坪都比較大，頗具規劃利用彈性，過去經營業者，對屋況也都下功夫整理，所以，該透天店屋齡雖高，但外觀依舊清爽新穎，接手店家不需要花大錢翻修，可直接進駐使用。

王芳進分析，美術館特區是台中傳統的豪宅聚落，居民消費力強勁，符合精品家居的客源定位，推測買家可能有意開拓當地精品的富豪市場，故重金購店插旗。

王芳進強調，該透天店地坪逾百坪，換算每坪土地單價不到90萬元，在每坪地價動輒百萬元的市中心，顯得平實，所以，未來仍具增值空間，自用投資兩相宜。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，疫情期間，部分精華商圈釋出難得的店面物件，加上後疫情時代的通膨隱憂加劇，促使民間積極置產，不少自用需求的買家，就把握機會進場。一來，可省下大筆租金；二來，也有轉作包租公的彈性空間，且精華商圈店面難得，往後轉手亦可望增值。

以此次揭露五權四街透天店為例，月租金行情約22萬元，買家自用一年，就能省下264萬元開銷，日後若轉租他人，毛投報率亦高達2.6％，效益頗佳。因此，精華商圈店面在「自用省租」、「轉租收益」及「出售獲利」三效合一的加持下，始終是市場上歷久彌新的優質標的。