雲林縣四湖鄉箔子寮漁港有待都市計畫變更帶來轉機。（本報資料照片）

雲林縣長張麗善（發言者）今（14日）在四湖鄉舉行的行動主管會報說明箔子寮漁港都市計畫變更 的初衷與進度。（周麗蘭攝）

四湖鄉箔子寮漁港1993年進行市地重畫造鎮，結果卻失敗，住商用地荒蕪迄今20多年。雲林縣府2019年再推動箔子寮都市變計畫，轉為產業型開發，以活絡地方漁業及相關產業經濟為目標，把部分住宅區及工業區轉為「產業專用區」，增加約20公頃土地，將引進台灣鯛、維運機械等水產及機械加工業。

箔子寮曾有過數百艘船筏出海作業的盛況，雲林縣府在1993年辦理市地重畫，目標是發展成雲林縣的台中港，當2000年市地重畫完成時，漁港已淤積嚴重多年，漁獲量銳減、人潮退散，住商用地無人進駐，迄今只有雲林區漁會搬入，處於未開發狀態，十分荒涼。

雲林縣府為促進箔子寮漁港特定區整體發展，2019年推動箔子寮都市變計畫，把住商的開發型態轉為產業發展型態，以改善漁民從業環境，並有效引進民間資源投資，引導土地及建物開發使用，帶動箔子寮漁港再發展，活絡地方經濟為目標。

縣長張麗善今（14日）在行動主管會報指出，原市地重畫的部分住宅區及工業區將轉為產業專用區，調整後可釋出約24公頃產業專用區面積，比原計畫增加20公頃產業發展用地。

張麗善說，該都市計畫變已歷經內政部都委專案小組3次審議，預定於今年6月提大會審議，審議通過後即可發布實施，希望使箔子寮土地再活化，增加就業機會。

縣府表示，其中12公頃產業專用區為雲林縣府所有，得以在都市計畫變更公告實施後立即標售，盼引進水產及機械加工業，打造為水產精品加值園區，帶動地方發展。

至於其他國有及農田水利署的土地，縣府也表示將積極媒合業者與國財署等機關合作開發，共創地方繁榮。