天王周杰倫4月初在IG上傳一張照片，手上有注射針頭，人疑似在醫院治療，他也透露病狀，「不知道是恐慌症，還是心臟引起呼吸、手麻」，罕見求救問是否有醫師能給意見；周杰倫健康狀況亮紅燈，立刻引起不少演藝圈好友關心，而大票粉絲也留言要他注意身體。昨日是透露病況後的首度露面，周杰倫依舊酷酷的，健康狀況看起來還不錯，讓粉絲終於放心。

周杰倫先前突自曝身體不適，一張大手注射針頭的照片引起熱議。畫面中周杰倫沒有露臉，只有露出他注射著針頭的左手，他透露目前病狀，「不知道是恐慌症、還是心臟引起呼吸手麻」，並罕見無奈求助，「有醫師可以給我意見嗎」；而周杰倫所屬的杰威爾音樂表示：「這兩天他呼吸有比較不順暢，醫生打個針讓他放鬆一下，現在沒事了，謝謝大家的關心！」

周杰倫和昆凌結婚7年，育有女兒Hathway和兒子Romeo，3個月前周杰倫再宣布昆凌懷第三胎，但未公開寶寶的性別，在透露病況後周杰倫刪除了那篇文章，也沒有曬出露面的照片，只有昆凌和莫內的畫作，近況令人好奇。

余文樂曬出聚餐照片。（圖／余文樂 Instagram）

昨日余文樂在Instagram曬出一張合照，照片裡有周杰倫、昆凌、余文樂、余文樂妻子王棠云，兩對夫妻一起坐著，朝鏡頭開心微笑，照片中周杰倫穿著長袖帽T，頭上是黑色毛帽，看起來有點畏寒，他酷酷的朝鏡頭比了一個YEAH，心情似乎很愉悅。余文樂將照片發在限時動態後，昆凌隨即轉發，證實一起聚餐，也可見天王狀態已經恢復不少。