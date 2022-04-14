《大雲時堂》主持人李四端（左）專訪理科太太。（MOMOTV提供）

百萬網紅理科太太二度蒞臨MOMOTV《大雲時堂》，接受主持人李四端專訪，這是她婚變後首度接受電視專訪。美辰良景雖已不再，除了自述這回獨自上節目的心境轉變，也剖析這段婚姻結束之因；同時坦言接受心理諮商，才意識不了解自己和前夫；如今她回歸生技專業，YouTuber作為副業，感情方面則希望下個交往對象不一定以「結婚」為前題。

理科太太2年前曾攜手前夫John接受《大雲時堂》，面對今非昔比的心境轉變，難得提及自己與母親的關係。她表示，過去和母親互動緊密，也非常聽話，但隨著年紀漸長，開始無視她的安排。例如雙方曾為了出國念書產生嚴重分歧，甚至與母親冷戰1個月。

由於母親對自己的交往對象，都只表示不喜歡，她因此拒絕與母親分享感情世界。所以當初衝動奉子成婚，母親只能默然接受。直到同樣為人母親，加上一路來面對的生命波折，性格才變為柔軟，理科太太反省地笑說結論就是要「聽媽媽的話」。

至於5年婚姻破裂，理科太太表示，最主要還是彼此「價值觀」不同使然。她坦言婚後才意識從未真正了解過對方，雙方也曾以不離婚為前題，試圖透過婚姻諮商盡力修補。她認為諮商是雙方都要改變，而非其中一人改變，但諮商後發現分歧反更甚以往，才下定決心離異。剛結束一段婚姻，理科太太表示目前需要沉澱，暫時沒打算展開新戀情，且談感情不一定要以結婚為前提，期許彼此是更多的陪伴。

對於未來事業的下一步與網路頻道規劃，理科太太表示，有感當前網紅以流量和業配為主導的商業模式並不適合自己，因此毅然停更一段時間。如今她回歸生技專業，並把YouTuber轉為副業，頻道內容也從以往的科普調整成自我探索、心理諮商等議題。內容將於下周一（18日）晚8點在《大雲時堂》YT頻道播出、晚11點在MOMOTV 播出。