KLab 株式会社（總部：東京都港區、代表取締役社長：森田英克、以下稱「KLab」）旗下對應PC、智慧型裝置的爽快3D動作遊戲《BLEACH: Brave Souls》（以下稱「Brave Souls」），將於日本時間2022年4月26日（二）20:00起播出「BLEACH: Brave Souls 2022春季『卍解』直播!!」！

本節目中將有森田成一（飾演 黑崎一護）、置鮎龍太郎（飾演 朽木白哉）、杉山紀彰（飾演 石田雨竜）、稻田徹（飾演：狛村左陣）、關根梓（Up Up Girls Kakko Kari）等來賓登場。

除了將帶來Brave Souls問答、來賓與玩家的共鬥遊戲等各種有趣單元之外，還預定公布遊戲的最新消息。

BLEACH: Brave Souls 2022春季「卍解」直播!! 概要

【播出日期】

日本時間2022年4月26日（二）20：00～

【登場人員】

森田成一（飾演 黑崎一護）

置鮎龍太郎（飾演 朽木白哉）

杉山紀彰（飾演 石田雨竜）

稻田徹（飾演：狛村左陣）

關根梓（Up Up Girls Kakko Kari）

登場人員。

【節目內容】

20:00左右：開場、Brave Souls情報①

20:30左右：Brave Souls問答單元

21:00左右：挑戰共鬥單元、排數字遊戲

21:30左右：Brave Souls情報②、節目尾聲

※節目內容、時間、來賓等可能於未提前通知的情況下進行更改。

伴隨著「BLEACH: Brave Souls 2022春季「卍解」直播!!」的進行，官方Twitter也將舉辦RT轉推活動和「#BankaiLive」主題標籤發文贈獎活動，參與活動將有機會可獲得附有來賓聲優全員簽名的「附簽名Brave Souls原創海報」，以及「Brave Souls原創口罩收納夾」喔！

附簽名Brave Souls原創海報

Brave Souls原創口罩收納夾

詳細活動內容可至活動特設網頁確認。