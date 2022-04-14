新北市致力推行國際教育，新北市立圖書館林口分館在屬於兒童的四月裡，打造多元文化情境兒童室，將多語學習融入閱讀中，同時搭配SDGs國際議題，讓小朋友從動手做及文化體驗活動中，培養跨文化素養，與國際接軌。16日並推出「童玩閱世界」闖關活動，邀大小朋友一起到圖書館體驗各國不同的童玩，只要持有新北市立圖書館借閱證的國小學童便可免費報名參加。

新北市立圖書館王錦華館長表示，全球化來臨，建立孩子的國際觀，培養多元文化視野，為現今教育與學習中相當重要的一環，為將國際教育融入圖書館環境中，特別於林口分館設置「多元文化情境兒童室」，每月推出不同國家的主題活動，同時搭配SDGs國際議題，讓孩子可以透過結合語言學習的多元閱讀活動，認識不同國家的語言、生活和文化，從小接觸、培養對國際人事物的關心，拓展孩子的視野，以閱讀為起點，將孩子帶到不同的世界！

林口分館黎育成主任表示，林口有許多國際學校，平日也有許多外籍人士前來利用圖書館，此次透過教育部的經費補助，特別將4樓兒童室打造為「多元情境兒童室」，除了營造一個自在、有趣、豐富的閱讀情境，從5月份開始並將推出一系列免費的跨文化學習課程。

分別是5月「法國月—博物館之夜」、6月「美國月—六月節」、7月「西班牙月—聖費爾明節」、8月「日本—祇園祭」、9月「越南月—中秋節」、10月「印度月—排燈節」、11月「墨西哥月—亡靈節」、12月「荷蘭月—聖尼古拉節」，將帶大小朋友博物館藝術巡禮、認識美國最古老的節日、著名的西班牙鬥牛活動、日本的祈福文化、越南版的中秋節、以及荷蘭版聖誕節等各國特殊節慶，欣賞不同國家的文化及風俗，了解不同文化的獨特性，隨著不同的文化美感而豐富視野。