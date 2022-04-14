縣府將竹東國中和自強國中列為原住民語言重點學校，去年訂定「原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，學校輔導原住民學生報考族語認證，日前成續出爐，兩校都有42名學生通過族語認證，竹東國中通過比率達7成8，自強國中通過中級認證比率達8成，交出亮麗成績。

縣議員張益生表示，尖石和五峰原民遷居的竹東鎮，有戶籍的4千多人，加上流動人口則接近1萬人，有些在竹東落戶已三、四代人，目前在竹東國中原民學生有150多人，自強國中130多人，很多都不會講族語變「客家人」，在議會質詢時他都要求縣府關注原民語言出現的傳承危機。

縣長楊文科上任後要求竹東國中和自強國中加強族語語言教學，並鼓勵學習族語的學生參加母語認證，去年訂定「原住民族語言能力認證測驗獎勵要點」，依照認證合格等級，頒發1千元至1萬元不等的獎勵金。

竹東國中校長徐華助表示，該校去年底輔導54名學生參加原民會的族語認證考試，有28人通過初級原住民族語認證、14人通過初中級，更可喜的是學生在國中三年幾乎都通過族語認證。

自強國中校長朱紋秀表示，該校有14名學生通過初級認證，中級認證多達28名學生，通過率達8成，其中學生呂昂的口語測驗以98分高分通過中級認證，呂和其他7位同學將努力練習加強族語能力，以新竹縣千詞競賽為目標。

朱紋秀說，該校曾取得6次新竹縣千詞競賽的冠軍及亞軍，3次代表新竹縣參加全國賽並榮獲第2名及優等的成績，希望這些對族語有興趣的學生能再次為學校締造佳績。

自強國中除泰雅語族語認證課程外，也開設阿美語及賽夏族語認證課程，本年度也為原住民同學申請原住民多元展能計畫，期望透過表演藝術課程融入族語教學，讓原住民同學培養專長多元學習，為保留傳統文化盡一份力。