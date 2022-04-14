本土疫情升溫，民眾快篩需求增加，而快篩試劑價格費用較高，引發民怨，對此，中廣董事長趙少康痛批，國內快篩試劑價格貴得不合理，質疑有人發國難財、疫情財，衛福部長陳時中不只不徹查，還縱容圖利天價快篩，呼籲陳時中直接辭職去選舉算了。

趙少康表示，面台灣試劑的價格動輒超過300元，比國際行情貴2-3倍，為了與病毒共存，以後大家一週可能要快篩兩、三次，天價快篩大發國難財，把民眾當冤大頭，長期下來，大批購置試劑的企業也吃不消。

趙少康表示，陳時中說台灣快篩特別貴是因為市場小，但冰島、新加坡市場都比台灣小，價格卻只有約台灣的1／3，業者公開一劑快篩試劑的總成本約60元，大規模生產還會更低，市價卻高達300元，到底是誰在發國難財、疫情財？

趙少康直言，商人可以有合理利潤，但是超過暴利就是不合理，這就是發國難財、發疫情財，陳時中就是在容忍、縱容、圖利他們的天價快篩試劑，呼籲陳時中不能以政治選舉為考量，否則乾脆辭職選舉算了，任命一個全心全意的人來防疫，否則很多政策只為四處討好，最後全民受害。

趙少康強調，《紓困振興特別條例》第12條規定，囤積或哄抬快篩試劑價格，最高可處5年徒刑、併科500萬元罰金，請檢調單位不要再當鴕鳥，馬上徹查快篩試劑為什麼這麼昂貴，殺雞儆猴，依法查辦幾個黑心廠商，一定要把價格壓低到正常的每劑100元以下。

此外，爭議不斷的鏡電視全面改選董監事，傳出小英愛將鄭優入列可望接新董座，對此，趙少康強調，NCC標準必須要一致，當時怎麼對待中天，對其他電視台就要用同樣標準，大家就沒話講，而不是取消中天執照後，對其他媒體這麼寬鬆，別人當然覺得不平則鳴。