苗栗縣長徐耀昌14日視察大埔國小附設幼兒園新裝冷氣。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌14日視察大埔國小新裝冷氣，並啟動節能中控裝置。（謝明俊攝）

竹南鎮大埔國小同學介紹學校節能減碳設施。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌14日視察大埔國小新裝冷氣。（謝明俊攝）

未來學校所使用冷氣電費將由中央統一全額支應。（謝明俊攝）

班班有冷氣 苗縣長視察國小冷氣節電設施

苗栗縣政府執行中央「班班有冷氣」政策，從今年2月起全面安裝新冷氣機及電力系統改善，全縣除了頭份市部分國中小學外，其它17鄉鎮市公立高中以下學校共有3，406間教室，安裝6，783台冷氣，總經費達12億多元，而電費部分，中央已應允全額補助學期上課時間內所用電費，不會再增加學生家長負擔。

早在行政院長蘇貞昌宣布「班班有冷氣」政策前，苗栗縣頭份市公所在2020年就籌資4千萬元，替全市16所公立國中小學裝設冷氣，以及各校電力改善系統，原本竹南鎮長方進興也準備跟進，卻遇到行政院宣布全面裝設冷氣政策，竹南鎮公所臨時喊卡，改由中央撥款裝置。

因此，苗栗縣政府在新裝冷氣時，扣除頭份市公所已經新裝部分，另有部分是原舊有機台汰除換新，所以全縣高中以下學校共有3，406間教室需新裝冷氣，每間教室裝置2台，加上部分舊機換新，共新裝了6，783台，冷氣裝機費用約3億多元，但電力改善部分則高達9億多元，總經費達12億多元，苗栗縣政府自籌8千餘萬元。

為了讓所有學生能在天氣轉熱前享受到冷氣，縣長徐耀昌特別指示教育處加緊趕工，從今年2月開始施作，已全部完工，徐耀昌14日前往新裝設冷氣的竹南鎮大埔國小視察，實際透過中央電腦操控系統，啟用全校冷氣，並了解校方節能減碳成果。

由於後續冷氣電費對各校來說都是相當可觀的一筆經費，過去裝有冷氣的學校多半採用學生統一交費支付電費，並以儲值卡方式管控，部分弱勢家庭學生則由校方全額補助，但中央特別指示將全額補助電費支出，從5月開始6、9、10等4個月分電費，讓校方及學生不再為高額電費煩惱。

徐耀昌指出，苗栗縣從2003年起就開始推動校園太陽能發電，目前全縣已裝置容量為2萬5，637千瓦，1年約可減少1．78萬噸二氧化碳排放量，相當種植178萬棵樹，可發出2，692萬度電，有效達到節能減碳效果。