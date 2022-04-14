高市衛生局公布14日確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局公布14日確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局公布14日確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局公布14日確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局公布14日確診者足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市14日新增40例本土個案，屏東「特殊娛樂場所」傳播鏈再新增2例，外縣市旅遊史5例，2例足跡都在台北市，已轉給當地政府處理。市長陳其邁強調，目前情勢看來，「外縣市旅遊史」已成為最高風險。

高市府公布，特殊娛樂場所傳播鏈再多2例，外縣市旅遊史增加5例，2例轉給台北市。隔離期間陰轉陽增加7例。密切接觸者26例，2例疫調中。

衛生局表示，屏東天上人間、想再來小吃部共增加2例，外縣市旅遊史5例，其中案30757前天到高雄來參加商演，接到台北友人通知警告，想起8日他也有參加阿妹演唱會，當時坐在「黃2B」區，到醫院採檢後確診，與其他演唱會確診者互不相識。

陳其邁表示，高雄市有900多人北上參加演唱會，已發出簡訊要求配合採檢。

衛生局也公布確診者高雄足跡，如附圖。

陳其邁表示，民眾只要覺得怪怪的就要儘速就醫，主動向醫師通報，就可領取免費快篩試劑，醫院也會立即回報給衛生局接手監控。

高雄校園停課部分，目前4校、27班。陳其邁表示，採取強力疫調、擴大匡列的原則。若風險可控，停課政策就能彈性調整。

明天高雄「特殊娛樂場所」即將恢復營業，市府將按照中央標準，請業者檢具快篩陰性證明，顧客消費者都要施打三劑的證明才能入場。

校園疫情部分，高科大又有4名學生確診。衛生局表示，指標個案學生11日到校園上課，也在宿舍待了一段時間，匡列477人，第一時間檢出3人陽性（2位同寢，1位同班），顯示剛被感染、感染力很高。今日清晨1位隔離期間因轉陽，感染源確定來自指標個案、從台北帶回。中山大學也傳有老師確診，衛生局掌握到有北部旅遊史，針對學生等接觸對象採檢中。

陳其邁解釋，校園疫調不會只針對特定樓層或教室，不確定時會擴大篩檢，甚至動用Pcr採檢，比「類普篩」範圍還大。

陳其邁表示，快篩試劑數量充足，甚至可提供其他縣市調度借用。陳其邁強調，篩檢原則還是要看「盛行率」，高市是針對特定風險地區進行「擴大篩檢」。

針對楠梓加工區疫情擴散，陳其邁表示，幾家公司的防疫應變計畫相當清楚，風險都控制在一定範圍內。陳其邁認為，風險還是在社區中。

針對高雄員警接連確診，衛生局表示，2位三民二分局鼎金派出所員警經疫調，確定感染源來自執勤時、接觸高風險地區。左營分局員警感染源仍不明，初步判斷是接觸一名外部的染疫者遭感染。