晶圓代工廠台積電預期第2季營收可望持續攀高，將達176億至182億美元，以中間值估計將季增1.9%，毛利率將達56%至58%。

台積電下午舉行線上法人說明會，副總經理暨財務長黃仁昭表示，台積電第2季營收將達176億至182億元，以中間值估計將季增約1.9%，毛利率將達56%至58%，營業利益率約45%至47%。

台積電總裁魏哲家說，第2季包括高效能運算（HPC）與車用需求依然強勁。為確保供應穩定，供應鏈庫存將維持較傳統季節性水準較高水位。（編輯：張良知）1110414