台中24歲周姓男子近日突感覺四肢無力，後來竟會睡覺醒來四肢麻木彷彿「鬼壓床」，嚇得他趕緊到亞大醫院門診來求助，診斷後發現是罹患「甲狀腺毒性週期性麻痺症」，經給予抗甲狀腺亢進藥物治療後，突發性四肢無力症狀也滅少發生頻率。

該名男子自述，先是工作到一半會覺得四肢無力，每每休息1到2小時就會好，他原以為工作壓力大，後來竟然演變成每天睡覺醒來覺得四肢無法動彈，就像民間傳說「鬼壓床」，且症狀越來越嚴重，甚至影響白天生活作息，經過門診一系列檢查，發現反覆的低血鉀造成肌肉無力。

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科醫師徐維謙表示，「甲狀腺毒性週期性麻痹症」(Thyrotoxic periodic paralysis，簡稱TPP)，主要症狀多為清醒狀態下，會感到肌肉全身無力，尤其近端肌肉跟下肢肌肉無力感更加明顯，部分病人出現肌肉疼痛症狀，持續發作數小時，通常是數週或數月發作一次，情況嚴重者可能每週發作。

徐維謙也指出，根據研究，亞洲男性罹患此症的機率為8.7％-13％，有80％的病人在20-39歲時發病。研究也顯示，一年當中以夏季、秋季的發生機率高，加上晚上或清晨期間，體內的兒茶酚胺的濃度較高，也較容易誘使疾病發作，此外包括大量運動過後或者是攝取過多的高醣類食物、生活壓力、高鹽飲食及疾病感染等，也都有可能是促發因子。

萬一急性發作時，立即補充鉀離子可改善肌肉無力症狀，但仍有40-59％的病人可能會出現反彈性高血鉀，因此需要頻繁監測鉀離子濃度及心電圖。

徐維謙提醒，預防此病發作關鍵就在於治療甲狀腺機能亢進，治療上會給予正式的抗甲狀腺亢進藥物(如methimazole 或 propylthiouracil) 及乙型阻斷劑(propranolol)，讓患者甲狀腺機能恢復正常，但除藥物治療、避免促發因子外，更要同步調整生活作息，一旦甲狀腺素恢復正常，甲狀腺毒性週期性麻痺症就不會再發生，但如果甲狀腺機能亢進持續復發，則甲狀腺毒性週期性麻痺症就有可能再發生。