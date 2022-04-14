汙水下水道施工挖斷保護電纜的外層管線，民眾憂心施工品質。（黃姓讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市汙水下水道施工遭監察院糾正接管進度落後，最近又有民眾質疑挖壞電纜線、施工期程延宕影響住戶安寧，市府表示，已修正期程為2014年接管戶達1.5萬戶，施工損壞電纜線部分持續督促包商改進。

監察院調查嘉義市政府辦理汙水下水道工程，至今年1月僅完成4241戶接管，未達成原訂的1萬5000戶目標，斥資約5億興建的水資源回收中心每日處理量也只達18.9％，未能有效發揮效能，通過糾正。

另有黃姓民眾投訴，永康二街與三街交叉路口最近進行汙水下水道施工，但保護電纜的外層管線被挖斷了，令人憂心施工品質，通知單通知3月28日至14日施工，進度卻不到3分之1，影響居家安寧。

市府表示，永康二街及三街路口被挖壞的是路燈的地下管線，包商已換裝新修復，會追蹤路燈亮不亮，由於汙水下水道開挖常有地下管線錯綜複雜的情形，有挖損的部分會督促包商改善，工期方面受工程難易度、天候等因素影響，會督促廠商盡速如期完工。

市府表示，監察院糾正的是2016年至2019年1預計完成1.5萬戶的原計畫案，但此案歷經發包、訴訟等情形，已修訂為2014年完成1.5萬戶的新期程，並報請營建署核備。

市府工務處表示，汙水下水道工程拚2014年完成1.5萬戶的接管進度，第8、9標併標發包以加速前置作業，預計明（15）日開工，工期990天，預計接管4602戶，完工後收集11個里的生活汙水送至水資源回收中心處理。

立委王美惠表示，為了督促汙水下水道工程進度，她去年3月曾召開協調會，當時全國各縣市的補助款已完成分配，營建署仍調增嘉義市補助額度，於今年度編列4.79億，以持續推進工程。