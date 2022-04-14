Google在台灣積極支持永續，Google台灣總經理林雅芳表示，永續已經列入Google智慧台灣計畫第五年的重點之一，Google台灣設施管理資深總監簡國峰表示，在台承租的辦公大樓都符合LEED綠建築高等級標準，其中已啟用的板橋辦公大樓TPKD不僅在興建時已與房東協調裝置各種感測器，更是Google亞太區首座採用Google數位建物技術的智慧建築。

Google台灣總經理林雅芳表示，隨著Google在台灣規模快速成長，加上Google已在台設立全球資料中心、擁有美國總部以外最大硬體研發基地，同時Google也是在台僱用人數與據點最多的外商之一，都讓Google積極在台灣落實永續理念。

比起Google在加州總部、紐約、倫敦等地自行興建辦公室，更容易落實永續與環保要求，Google在台灣則是以承租辦公室為主，Google台灣設施管理資深總監簡國峰表示，在承租時即將永續發展設定為辦公設施與環境設計的核心要件，Google台灣辦公室以綠建築高等級標準為承租條件，而不只考量地點、容量、設計彈性、舒適度等常見標準，Google台灣總部辦公室所在地台北101大樓，在 2016年已取得最高等級LEED白金級認證，硬體研發團隊第一座辦公大樓板橋TPKD則是LEED金級認證，大樓興建時也與房東協調安裝各種感測器，以打造智慧建築。

簡國峰也表示，位於板橋、日後將啟用的第二棟大樓TPKE，預期可達到更高的環保標準，將採用低全球暖化係數（Global Warming Potential，GWP）冷卻系統，使用低於全球暖化係數10倍的冷媒，臭氧破壞潛力值為0，加上TPKE為100%電氣化建築，有助減少碳排放。

除了建築物硬體之外，簡國峰表示，Google 在「亞太區首座」採用 Google數位建物技術的智慧建築，就是位於板橋的TPKD大樓，該項技術利用Google Cloud Platform結合IoT物聯網、AI/ML打造，可即時監控、管理水電用量，讓設施管理人員能更清楚掌握因季節、公司營運狀況來調整，軟硬體設施連結至Google管理網路（Google Managed Network）進行即時配置與調整，讓員工一次串聯所有辦公裝置與服務，並隨時透過感應器監測空氣品質、溫度、燈光，動態調整成最舒適、或符合當下需求的狀態，長期實施自動控制和大數據分析，可幫助Google省下過多能耗而造成的營運成本，台灣辦公室設施有88%使用電力營運，電力化程度目前居亞太之冠，未來更容易銜接完全再生能源供電的配置。