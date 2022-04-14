矽品精密全台招募佈局率先東進，攜手東華共同儲備半導體封測人才。（矽品精密提供）

受到少子化衝擊與選擇理工組學生逐年遞減，導致應屆畢業生不足，全台半導體產業面臨嚴重人才缺口，半導體大廠不分國內外皆處求才熱潮中。國際封測大廠矽品精密與國立東華大學14日舉辦線上「產學合作」簽約儀式，人才大戰於花東縱谷中正式打響，矽品精密全台招募佈局率先東進，攜手東華共同儲備半導體封測人才。

半導體產業在台灣擁有完整產業鏈為世界先進晶片製造中心，未來科技發展元宇宙、自動駕駛車、人工智慧等產業技術不斷突破，晶片將構築未來世界的新樣貌。台灣半導體產業的科技實力，更扮演舉足輕重的重要角色；但要維持產業競爭力與關鍵地位，「人才」成為決定產業興衰的關鍵性資源。

矽品精密人力資源處長李森楠說，看好半導體黃金十年發展，近年積極於大中部地區擴廠，封測人才需求量龐大，故決定東進招募版圖；目的招募設備、製程、測試、IT(軟、硬體)與廠務工程師等職缺與技術人才，皆為封測業最夯熱門職缺。東華大學培育具備國際觀點科技人才，不僅契合半導體產業需求，更是企業愛用的優秀人才。

東華校長趙涵捷表示，未來需要學生用創新與執行去創造，半導體封測產業將是學生夢想創造的最好園地，中部最大封測廠矽品精密掌握先進封測技術，於半導體產業鏈中承上啟下，是不可或缺的一環；其所屬投控集團更於封測產業市占排名第一，期能藉由這次產學合作，協助學生穩步中邁向夢想未來。

李森楠指出，矽品精密東進東華，將依學生需求協助安排至新竹、台中、彰化地區的廠區進行月薪實習，希望提供更多東部地區學子進入半導體封測產業之契機，更歡迎在東華求學的西部學子加入矽品，為返鄉就業作準備，返鄉遊子不僅能就近照顧陪伴家人，亦能節省租金及生活費，一舉數得。