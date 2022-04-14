新竹市14日新增11名確診個案，有外縣市職員染疫於竹市職場群聚案、確診者接觸史或足跡重疊等，總匡列35人，市府並強調今年截至目前，累計90名確診者，全數皆為輕症、無症狀，無重症。

新竹市衛生局指出，案30004為20多歲男性，為11日公司群聚案接觸者，4月12日受匡列、居家隔離，快篩陽性、PCR陽性確診，匡列家人4人。

案30308、30312為20多歲男性，任職於同公司，因外縣市友人確診，近日出現症狀，昨2人就醫PCR採檢陽性確診，匡列家人、友人4人。

案30310為40多歲男性，為案27969（4月11日公司群聚案）同事，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列友人1人。

案30311為30多歲男性，4月9至10日到外縣市酒吧消費，昨出現喉嚨痛、咳嗽症狀，自行快篩陽性，送醫PCR採檢陽性確診，匡列友人、職場8人。

案30313為30多歲男性，為桃園市政府所公布的消防員，休假返回新竹住家，昨出現喉嚨痛症狀，快篩陽性、送醫PCR採檢陽性確診，匡列家人、友人4人，另職場疫調由桃園市政府進行中。

案30560為40多歲男性，為外縣市確診個案29477同事，4月10日出現咳嗽症狀，昨就醫採檢PCR陽性確診，匡列家人、職場7人。

案30561為30多歲男性，為外縣市確診個案28875接觸者，受匡列、居家隔離，PCR採檢陽性確診，匡列友人1人。

案30562為40多歲女性，4月11日因工作需求快篩陰性，昨第2次快篩結果陽性，匡列家人2人。案30563為40多歲女性，4月12日出現喉嚨痛等症狀，昨居家快篩陽性，就醫PCR採檢陽性確診，匡列家人4人。

案30746為20多歲男性，任職於外縣市，曾與確診者接觸而採檢，4月13日篩檢陽性確診。