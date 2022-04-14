在網路上擁有123萬人追蹤的JKF性感辣模安希，因擁有甜美臉蛋與F級的傲人上圍，加上153公分的嬌小身材，讓她成為不少人心目中的「童顏巨乳」代表。而經常Cosplay成各種動漫人物展現火辣好身材的她，近日化身「成人版飛天小女警」，讓網友看了臉紅心跳。

安希日前在IG上發文，要網友猜一下她所Cosplay的人物角色，只見她上戴著金色假髮，身上穿著藍色相間的條紋針織短裙，對著鏡頭擺出慵懶又性感的姿勢，大秀纖細美腿。最後一段影片裡，她則找來了另外兩名好友一同穿上綠色及粉色的條紋針織衫，網友才發現她所扮演的角色是經典動漫「飛天小女警」中的泡泡，因此紛紛留言「是泡泡耶！好可愛」、「妳是可愛的希希」、「泡泡，太可愛了吧」、「沒到到最後還真的不知道」、「 花花、毛毛、泡泡，有尤教授嗎」意外引發話題。

不過，其中一名眼尖的網友卻發現安希還有拍攝「成人版泡泡」放在安希另外一個小帳裡，而在她公開的影片中，只見她穿著同一套針織短裙，下一秒竟撩起上衣，大方秀出飽滿半球，讓網友看了忍不住留言：「我手機突然當機2個小時了 還沒播完」、「太邪惡了」、「Q彈」、「我的手機莫名當機」、「百看不厭」、「覺得這風格很可以」、「太犯規」，吸引超過12萬人按讚。