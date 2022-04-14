資深藝人澎恰恰2020年宣告破產並欠下2.4億巨債，早前與佩真合作直播賣泡菜，向其借款46萬，而日前佩真被報導哭訴要澎恰恰還錢，引發澎恰恰不滿發文，直指她打著「可憐母親的訴求」討債，對他傷害很大，並反問佩真：「當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬元，從銷售所得中每次扣回8萬元，當作借款分期還給妳？」，佩真隨後也發文反擊，而今爆出，澎恰恰清償小組辦公室按鈴控告配真毀謗，讓佩真再度傻眼。

佩真與澎恰恰之間的借貸糾紛，在雙方發文互相指責後，引起輿論，據《三立新聞網》報導，今天上午(4/14)上午一群自稱是澎恰恰債務清償辦公室的成員，至北檢按鈴控告，張姓發言人透露林秉文是負責澎恰恰在地下錢莊方面的債務，他們辦公室則是負責親友之間債務，目前債主60多人、債款約6千多萬，張姓發言人表示償還進度順利，是看不下去佩真一再消費澎恰恰的行為，導致他名譽受損，又爆料佩真與泡菜廠商之間有合約糾紛，不然46萬欠款應早已清償，證明整件事根本與澎恰恰無關，因此他們才決定提告。

對於提告一事，澎恰恰經紀人表示張姓發言人是澎哥的餐廳老闆朋友，至於佩真哭喊還錢事件，確實影響到澎恰恰的工作，他原本9月有檔舞台劇合作因此告吹，導致影響還款進度，所以清償小組辦公室才會提告，但經紀人強調對佩真提告並非澎恰恰本意，經紀人也不贊同這樣做，「會再找機會跟張先生溝通。」。

對於被提告一事，佩真表示跟張先生互不相識，認為對方不清楚狀況，卻指控她因降價販售泡菜，而與廠商之間的合約才破局，佩真澄清跟廠商從頭到尾都沒簽約，泡菜的錢跟她借錢給澎恰恰是兩回事，盼對方拿出證據，並表示遭到對方誣告很傻眼，這樣的話她也要去找律師反告，「我有跟澎哥經紀人講，我到現在都還在保護澎哥，大家都希望好好處理」。