51歲香港女星陳松伶在2006年與小她8歲的大陸男星張鐸因合作電視劇《血未冷》擦出愛火，小倆口在2011年宣布結婚，陳松伶和張鐸結婚11年，儘管夫妻沒生娃，但兩人感情始終宛如新婚般甜蜜，不過陳松伶近日卻被網友嫌腰上有贅肉，讓寵妻的張鐸看不下去，直接跳出來護妻。

陳松伶是1990年代當紅的女演員，她演出電視劇《天涯歌女》一炮而紅，陳松伶並為戲開金嗓，演藝成績橫跨戲劇、綜藝和唱片，陳松伶在2006年與小她8歲的大陸男星張鐸合演電視劇《血未冷》結緣，小倆口在2011年宣布結婚，隨著陳松伶去年帶著丈夫和婆婆登上陸綜《婆婆和媽媽》，一度因為夫妻沒生娃，而讓婆媳互動成為關注話題，不過陳松伶始終都輕鬆看待此事，並不時展現高EQ替婆婆解圍。

親民的陳松伶也不吝嗇和網友互動，她日前就在抖音曬出練習拳擊的影片並分享正能量，未料，卻被網友嫌幸福肥、腰上有贅肉，還有人毒舌酸她有歲月痕跡，陳松伶無端被網友攻擊，讓寵妻的張鐸不忍了，直接跳出來護妻，張鐸在微博曬出多張夫妻不同時期的合照，並寫下：「問問大家，每張圖誰能幫我們標上年份？也看得出姐姐確實給我養胖了，誰說養多肉（植物）是本事，我把人養成肉肉也是本事。」張鐸放閃發文也被外界解讀是，在回應外界對老婆的嘲諷。

陳松伶卻網友嫌幸福肥、腰上有贅肉，還有人毒舌酸她有歲月痕跡。（圖／取材自抖音）