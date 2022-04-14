兒童尚未接種疫苗 李秉穎曝致死率：恐達萬分之一

本土疫情燒進校園，外界關心會不會開放國內5到11歲兒童打疫苗？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今天表示，如疫情大規模流行，兒童染疫致死率是萬分之一，而兒童施打疫苗出現嚴重不良反應機率是萬分之0.1，兩者相差10倍，因此兒童打疫苗是利大於弊。

根據中央流行疫情指揮中心統計，國內今年18歲以下兒童染疫共1604例，無重症及死亡個案。先前ACIP會議決議暫緩5到11歲兒童疫苗接種，李秉穎說名，原因是當時還沒有大規模流行，更重要的是沒有緊急授權（EUA）的兒童疫苗，總是要有可以用的疫苗，才能規劃如何實施接種。

疫情指揮中心日前表示，BNT及莫德納疫苗都已申請擴增兒童適應症，將由食藥署邀相關專家審查緊急授權（EUA）。指揮官陳時中今天指出，目前BNT資料已經審視完畢，預計近兩天就會召開專家會議審查，通過後就可以讓ACIP召開會議；至於莫德納資料送得比較晚，資料還在審視中。

李秉穎認為，兒童接種疫苗是利大於弊，因為兒童罹患新冠致死率是萬分之一，雖然現在現在只有1000多例、沒有致死，但未來仍可能有死亡情形發生。而根據成人經驗，接種RNA疫苗後發生過敏性休克機率為百萬分之7到8，5到11歲接種RNA疫苗心肌炎發生率是百萬分之1到11，兩者相加不到百萬分之10。

他進一步分析，目前針對過敏性休克和心肌炎都有防範措施，兩者的死亡率都趨近於零；台灣目前有數百例打疫苗後出現心肌炎，都沒有死亡病例發生。

陳時中日前透露已洽購BNT疫苗兒童劑型，正進行四方談判。有媒體詢問，是否因應4月初疫情升溫才接洽輝瑞購買兒童疫苗？他表示「合約已經談很久了」，是幾個月以前的事情，大家不斷地來來往往，一直在談。