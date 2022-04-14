晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會並公布第一季財報，合併營收4910.76億元，歸屬母公司稅後淨利2027.33億元，同步創下歷史新高，每股淨利7.82元優於預期。其中，第一季合併營收、毛利率、營業利益率均超越財測高標。

台積電第一季合併營收季增12.1％達4910.76億元，較去年同期成長35.5％，平均毛利率季增2.9個百分點達55.6％，與去年同期相較提升3.2個百分點，營業利益率季增3.9個百分點達45.6％，與去年同期相較提升4.1個百分點，歸屬母公司稅後淨利季增22.0％達2027.33億元，與去年同期相較成長45.1％，每股淨利7.82元。台積電第一季合併營收及稅後淨利同步創下歷史新高。

台積電先前預期第一季合併營收介於166～172億美元之間，約折合新台幣4,582～4,747億元，平均毛利率介於53～55％之間，營業利益率介於42～44％之間。以台積電第一季實際財報數字來看，合併營收、毛利率、營業利益率同步超標。