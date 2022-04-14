國民黨台北市議員羅智強堅持參選桃園市長，引發黨中央、地方不滿，特別是國民黨祕書長黃健庭曾說羅民調太弱。羅智強更於近日展開通勤上班之路，想要身體力行去感受、去完備城市公共運輸。而他今(14日)更談到，參選桃園就是認為自己有贏的把握，雖然之前被說民調差，但是會繼續成長！
關於桃園市長人選提名，羅智強認為，黨中央有黨中央的困難處，但要面對大眾對提名機制公平、透明的期待，是中央責無旁貸的一件事情，「我參選桃園就是認為我有贏的把握，不完全是個人自信，比方說過去常常有的一些指教，像是民調不好，但在行腳之前我看過的民調，自己在黨內排好第六，但3/13行腳後爬到二、三名。」
羅智強說，如果再給半個月時間，當然也不是最好，但會繼續成長，「桃園也確實因我成為選戰報導熱點，不只是黨內，民進黨也關心我，鄭市長還挑我錯字，第一天通勤也得到綠營關注，這都是好事，代表民進黨對我很關注，因為已經拿市長規格在檢驗我」。
羅智強說，這場選戰對自己有自信，也尊重黨中央的評估；至於六都選情，他說，現在言之過早，大家不要自信滿滿也不要悲觀，好好努力、一步一腳印就會打出好成績，不要懷疑朱主席希望桃園贏的原因，中間有任何扞格，難道不就是進步可能性嗎?
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