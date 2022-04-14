縣市長選舉將至，前交通部長林佳龍、衛福部長陳時中都屢被點名參選台北市長。日前《聯合報》刊登一篇名為「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉行程」的社論，林佳龍也在私人群組轉傳，引發議論。對此，陳時中今表示，這種評論不是很公平，10日的教會演講、台北電器空調3C影音大展，是希望大家配合新台灣模式，以及謝謝電器公會疫情期間的幫忙。

陳時中表示，這種評論都不是很公平，不能說那是選舉行程，那天的行程，是希望大家配合新台灣模式的演講，也透過直播，讓更多人長時間完整接受我們的訊息。

至於10日下午的電器展，陳時中表示，過去疫情正嚴重時，希望病房能有醫療等級的空氣清淨機，電器公會理事長短時間內幫我們募集了1000多台，這是人家給我們幫忙，給社會幫忙，我有責任表達謝意。另在推動落地採檢時，也協助提供HEPA等級的空氣清淨機，幫我們很大的忙，我是去跟他們謝謝。