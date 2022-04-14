嘉義市小橘子幼兒園全園2名幼童染疫，市府公布足跡。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市14日新增2例確診案，是小橘子幼兒園學童，因日前幼兒園1名教師染疫，13日全園採檢100人，此2例在全園採檢之前就身體不適請假，沒有參與全園採檢，但經採檢確診，市府教育處長林立生表示，小橘子幼兒園即日起停課10天，

中央流行疫情指揮中心今天公布嘉義市新增2名確診個案30029、30030，是2名小橘子幼兒園念中班的4歲學童，均於4月11日有發燒、感冒症狀，當天上午11時家人就將案30029接回家，案30030是當天下午返家後出現輕微發燒，2人12日未到校，經醫院採檢後13日確診。

市府表示，13日小橘子幼兒園全園採檢100人結果均為陰性，染疫教師教課的同班幼兒要居家隔離，隔壁班幼兒及相關接觸者要自主健康管理。

市府表示，小橘子幼兒園共採檢102人、匡列56人居家隔離，因2位學童年幼，未有補習班、才藝班或是社團等公眾足跡。