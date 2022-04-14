花蓮縣府去年編列1800萬元預算，要辦路祭法會，議會經過激烈討論後，全案過議員表決通過，不過仍引發各界議論，因無法取得共識，縣府主動提案追減預算送議會審議，今三讀通過，確定不辦理路祭；代理秘書長饒忠說，虔誠舉辦路祭數心靈層面，祈福及敬畏意義大，不過縣府仍尊重民意，主動撤案。

花蓮縣府去年底編列路祭預算，2011年9月起，因交通要道累積217人交通事故死亡，加上台鐵太魯閣號意外災難，在各個宗教人士呼籲下，盼縣府超度歷年事故亡者，今年在台8線、台9線及台11線等易車禍、肇事路段設壇作法。

有議員批浪費錢，應該要多改善交通建設，但也有其他議員表態支持，激烈討論後，在場24名議員舉手表決，16人過半同意通過，不過仍引發議論。縣府則回應，依議事規則不能撤回，盼宗教人士與鄉親溝通取得共識後，才會執行路祭，若春節前無法完成溝通，縣府會追減該筆預算。

縣府持續多方溝通，但無法達成共識，因此縣府向議會提案辦理預算追減，在今天第19屆第20次臨時會上，進入二、三讀議程後三讀通過，確認不辦路祭。

縣議員莊枝財指出，去年提案時就有多名議員建議應將預算用於增加交通設施、改善道路設計不良，而非花大錢辦法會，建議縣府未來編列預算前，需再三深思。

縣府代理秘書長饒忠說，路祭預算到現在仍未取得相關共識與意見，因此決議辦理追減，辦路祭有正反2派意見，也有議員清楚支持，路祭屬於心靈層面、形而上的東西，祈福及敬畏意義大，無法和具體交通建設做比較。但縣府尊重民意。