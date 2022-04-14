賽車教父廖老大「一日警察」 拒500萬代言無償做這件事 民眾讚爆/烏日分局提供

聞名全球一手打造「打龜號」的琦玉集團董事長廖志賢「廖老大」，日前成功以親手改裝的奧迪TT RS跑出0到400公尺加速8.72秒的成績狠甩中國網紅杰尼龜「HG杰爺」的8.93秒，「廖老大」網路聲量爆增，許多廠商看中其高人氣與正能量，頻頻與廖總裁洽商品牌代言，其中不乏高額代言金，甚至有高達500萬臺幣之品牌代言案。

近期「廖老大」的臉書直播瀏覽次數更高達六位數，可謂是名符其實的臺灣「網紅」、強大號召力頗受年輕喜愛車界等族群喜愛。

「廖老大」婉辭了天價廣告代言，除親自協助拍攝交通安全宣導影片，也集合琦玉集團之人力、物力資源，全力無償支援烏日警分局，共同攜手策畫「青少年交通安全營」。(烏日分局提供)

「廖老大」婉辭了天價廣告代言，除親自協助拍攝交通安全宣導影片，也集合琦玉集團之人力、物力資源，全力無償支援烏日警分局，共同攜手策畫「青少年交通安全營」。(烏日分局提供)

臺中市烏日分局三和派出所所長邱量虔，特別前往琦玉集團拜訪請益，鑑於暑假將屆，「廖老大」廖志賢為盡一份企業社會責任回饋社會公益，婉辭了天價廣告代言，除親自協助拍攝交通安全宣導影片，也集合琦玉集團之人力、物力資源，全力無償支援烏日警分局，共同攜手策畫「青少年交通安全營」，烏日分局透過「廖老大」的正面形象與專業駕駛技術、知識對青少年宣導交通安全觀念，特別是暑期將近，針對駕駛騎乘車輛的青少年族群，宣導勿隨意違法飆車競速、拒絕毒品、反制詐騙等。

「廖老大」婉辭了天價廣告代言，除親自協助拍攝交通安全宣導影片，也集合琦玉集團之人力、物力資源，全力無償支援烏日警分局，共同攜手策畫「青少年交通安全營」。(烏日分局提供)

「廖老大」婉辭了天價廣告代言，除親自協助拍攝交通安全宣導影片，也集合琦玉集團之人力、物力資源，全力無償支援烏日警分局，共同攜手策畫「青少年交通安全營」。(烏日分局提供)

宣導影片中「廖老大」廖志賢提及喜歡追求速度感的駕駛人，必須在安全裝備及合法的場地內競速追求刺激感，且多次提醒絕不可違法改裝或在一般道路上飆車而引起其他用路人的危險及反感，並且注意人身安全裝備的齊全避免重大意外發生，此外他特別提到駕駛人更不可有酒駕的行為，因為若是因酒駕肇事致自己、他人受傷或死亡的話，將會造成多個家庭破碎的悲劇。

三和所長邱量虔另外預告，「廖老大」廖志賢將在五月中旬與中市烏日警分局在烏日區擇地舉辦「青少年交通安全營」，屆時「廖老大」將會親自出席活動分享由黑手轉變為賽車人及集團總裁人生歷程，現場將展出「打龜號」以及琦玉集團內收藏之世界名車，同時由合法職業車手在旁解說，屆時烏日警分局特別邀請青少年朋友參與活動，灌輸正確交通及安全駕駛觀念。

烏日警分局長吳銘淵亦藉由此次活動，宣導有關交通安全觀念、尊重行人路權等法治觀念，尤其讓年輕朋友們有更正確的觀念保護自己騎乘機車的安全，以提升國內道路交通平安順暢。