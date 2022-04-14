美股四大指數在旅遊、科技股帶動下，四大指數全面收高，但台股今天開高後，在金融股、聯發科及貨櫃三雄回檔下，指數收跌，以17245.65點作收，下跌56點，跌幅0.32％，成交金額2544.12億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元近期出現漲多回檔，使得亞幣出現反彈，台幣也出現升值，但由於亞幣、台幣近期反彈仍未越過月線反壓，表現相對弱勢，不利資金行情推升；法人態度上外資期貨未平倉空單出現減少，現貨市場近期出現買超，本土投信在集中市場加碼金額持續增加，雖然櫃買市場是賣超，政府基金則趁反彈減碼，但整體從法人態度來看，對於指數反彈是有利的，從融資餘額來看，指數反彈融資餘額未出現大增，融券也趁反彈出現增加，整體籌碼偏向多方，盤面呈現多空激戰，短線震盪機會大。

此外，美國第一季財報登場，本周由摩根大通展開序幕，公司第一季度財報受不良貸款成本增加以及俄烏戰爭引發的市場動盪，公司第一季度利潤出現大幅下降；達美航空第一季度財報，公司虧損低於華爾街預期，總收入高於預期，第二季度將扭虧為盈。而這二檔財報反映在台股上，金融弱、航空股強，因此，接下來下周包含特斯拉、嬌生、網飛、AT&T、美國銀行都將公布財報，族群涵蓋電動車、生技、半導體、金融，相關財報與展望將影響台股相關族群走勢，另外台股中的法說會族群展望也是市場關注重點，近期量縮結構下，消息面將左右盤勢，短線以題材面為主。