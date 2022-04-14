因處理伊拉克賄賂案調查而飽受批評的愛立信(Ericsson)在周四警告，稱可能受到美國監管單位的罰款。愛立信還表示，由於暫停了俄羅斯業務，第一季核心獲利下降。

投資人在上周公開指責執行長Borje Ekholm和董事會對伊拉克醜聞的處理方式，稱該案將讓公司承受美國司法部另一次的罰款。

Ekholm在聲明中說，司法部可能採取一系列行動，其中包括額外的貨幣支付；司法部無法可靠地估算罰款的規模。

愛立信的股價在過去兩個月一直下跌，此前有內部報告披露，公司可能向伊拉克境內的伊斯蘭國激進組織提供資金。

愛立信上季營業利益從一年前的53億瑞典克朗降到47億瑞典克朗(約4.97億美元)，減少了10%。

愛立信在上季的營收增加了11%，達551億瑞典克朗(約58.44億美元)，表現優於533.6億瑞典克朗的預期。

愛立信在本周一表示，將無限期暫停在俄羅斯業務，並為第一季的資產減值和其它特殊成本提列了9500萬美元。

公司還表示，第一季通常會錄得一項價值10億瑞典克朗的年度軟體合約，被推延到次季。