聯準會升息、俄烏戰事與全球貨運塞港問題，持續影響原物料價格上漲，引起通膨疑慮，使部分廠商提高庫存量，也激勵物流倉儲需求持續火熱。據統計，美國物流倉儲空置率2019年在4%-5%之間，到了2022年第二季初下滑至新低點近3%，但物流倉儲租金續漲至2019年來新高，對於擁有土地、倉儲空間的先進業者來說，這一波更是掌握收益擴增的機會點。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，在疫情期間，全球空運和海運成本提高，加上全球供應鏈運轉吃緊，與物料有關的傳統產業、中小型企業帶來成本問題；不過反觀經營物流與倉儲空間的公司來說，則可為企業獲利挹注相對利好條件。

葉菀婷指出，COVID-19疫情衝擊下，傳統REITs產業復甦力道疲軟，但受到地緣政治衝擊較小、也結合虛實整合題材的未來世代REITs，包括物流REITs、倉儲REITs、科技REITs(包含通訊電塔、數據中心等)則有數據浪潮需求趨勢的加持，呈現出不少結構性受惠的優勢。

葉菀婷舉例，受惠遠距工作、線上購物等民生消費需求，搭配許多電商平台或企業商家需要物品存貨、收納物件、國際物資倉儲的空間，更需要高效能的物流中心，此類現象有助相關產業邁入趨勢向上的成長軌道。據估計，2022年工業倉儲REITs營運現金流成長率有17.9%、自助倉儲REITs有18.2%，其他如科技REITs、模組化住宅REITs、獨立式住宅REITs、醫療保健REITs的成長率皆為正報酬，這類未來世代REITs題材的產業獲利正向可期，將維持長線看好且伺機加碼的布局步調。

葉菀婷提出，全球物流倉儲的獲利成長趨勢，將隨著產業數位化前進，其中也不乏官方的重視，如美國3月15日公布「貨運物流優化計畫」，除了想解決供應鏈脆弱及堵塞問題，亦可見美國希望藉由公私營單位參與，強化物流與供應鏈韌性目標，突顯在貿易市場上美國重視物流優化的主導地位，也為產業發展的前瞻性貢獻了點燈效應。

展望後市，葉菀婷表示，國際市場存在供應鏈緊俏問題，各地區影響程度不同，但面對通膨時，如何調整投資的首要目標，仍是全球金融市場的關鍵課題，建議持續善用多重資產題材，透過REITs加上趨勢股票組合成的投資組合，有機會抵禦通膨，或者在REITs題材中進一步篩選納入有關未來世代REITs的相關資產，更有助增添收益成長的空間。