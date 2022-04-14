由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》將於

4 月 14 日的更新推出1.5週年慶典福利活動以及系統改版。

本次做為1.5週年慶的大改版前夜祭預熱階段，除了信徒們能在指定的時間內每日登入遊戲獲得各式豐富的登入禮 ，包括啦啦隊魂鏡卷軸、UP幣（可兌換隨機分靈箱）及各種角色養成素材之外，版本更新後也將推出全新美德換裝角色轉蛋池加入現在的陣容當中唷！

◆4/14~4/28 限時角色送還系統開啟！

《sin 七大罪～魔王崇拜～》1.5週年慶 - 惡魔的盛宴契約 前夜祭閃耀登場

於4月14日改版維護後，將新增限時開啟的「轉生還原系統」，本次系統的開放目的主要是為了提供信徒們更好的遊戲體驗，因此我們將在本次1.5週年慶活動開始期間，全面進行角色平衡與優化調整（整體關卡難度、玩法包含公會王也會做對應的調整)，讓喜愛的角色們重置數值，培養開啟她的第二人生！

本次遊戲性數值平衡將提供100%對應的返還素材數量，讓信徒們可以無痛重新培養角色！具體相關會改動到的項目內容如下：

1.「角色屬性」力速技設定、移除咒屬性

2.「角色技能」效果、升級效果設定

3.「角色超進化育成」能力數值設定

4.「角色羈絆」解鎖條件、育成後能力數值設定（已解鎖羈絆維持開放）

5.「星石套裝效果」設定

6. 公會活動「美德天使挑戰」(美德公會王)關卡玩法、難度與獎勵設定

7. 「角色惡墮度」育成能力數值設定

8. 以下關卡玩法、難度設定更新，包括：主線劇情、角色個人支線劇情、每日關卡、

魔界終電、羈絆之塔、命運血戰、噩夢螺旋以及活動關卡等內容

9. 靈魂鏈結度計分公式（已解鎖等級將維持開放）

注意事項：

※魂鏡及星石的主、副屬性能力加值效果不變

※部分角色階級、技能強度變更，包括： 「聖誕路西法、暖桌貝爾芬格、新春阿斯莫德、花嫁緹露札」四名角色，原設定為「魔星」階級，提升為「大罪魔王/邊獄騎士」階級（使用覺醒素材亦對應變更）。

好好透過限時開啟的返還系統重新安排角色升等策略吧！

素材返還的內容及說明主要為以下這些項目，包括：

1. 消耗素材：轉生瓊漿、濃烈的轉生瓊漿

2. 100% 返還強化素材

3. 100% 退還進化 / 超進化素材

4. 100% 退還限突素材

5. 100%「從優」返還技能覺醒素材

6. 該角色重置回歸完全初始狀態

7. 同一角色返還可不限次數進行

注意事項：

※角色為尚未育成狀態時，將不會顯示於列表中、也無法進行素材返還。

尚未育成狀態定義為：等級 1、初始星等、技能覺醒 +0、突破等級 +0的角色。

※初始★5以下角色不開放使用育成素材返還功能。

其他相關內容說明：

1. 靈魂連結-將保留靈魂鏈結歷史最高分數

2. 羈絆技能-將保留羈絆技能效果

3. 隊伍編成- 將清除該角色所有編隊設定

4. 魂鏡及星石裝備-角色可以不用拆卸，系統不會做任何調整

5. 惡墮值-角色目前的惡墮值將不會受到任何影響

最後，做為本次系統優化最大的反饋福利，所有玩家在4/14～4/28的轉生還原系統上線活動期間，都將獲得「濃烈的轉生瓊漿X4」、「轉生瓊漿X5」共9瓶專屬轉生道具！將可以無償100%返還所有的資源！

◆愛的應援！★5換裝美德限時登場！

《sin 七大罪～魔王崇拜～》1.5週年慶 惡魔的盛宴契約 前夜祭閃耀登場

於4月14日改版維護後至4月28日維護前，轉蛋池將推出全新的卡池「愛的應援」。

玩家可以透過這次的機會入手全新登場的換裝美德「療癒的應援- 梅塔特隆」。

這次可愛又天天的博愛天使又會帶給我們什麼樣有趣又驚喜的搞笑故事呢？請信徒們好好期待一下囉！

療癒的應援・梅塔特隆

★5療癒的應援・梅塔特隆

梅塔特隆因為失敗連連而失意，在觀賞了阿斯莫德表演的啦啦隊舞之後重新振作起來，

因此她也開始學習啦啦隊舞。

沒想到阿斯莫德為她準備的這套可愛的啦啦隊服裝比想像中的還要香豔刺激…！？

雖然很害羞，但是為了鼓舞大家，梅塔特隆繼續努力接受特訓。

◆返還成就任務活動

返還成就任務活動

於4月14日改版維護後至4月28日維護前，遊戲內將展開登入獎勵活動及返還成就活動。

玩家只要於活動期間內完成返還成就指定的任務內容，即可獲得包括：「原裝大罪美德自選箱X1」、「鑽石X1000」……等各式活動限定道具。

活動期間內玩家只要登入遊戲除了可以獲得各式豐富的登入獎勵如：「啦啦隊魂鏡卷軸」、「再練成的結晶X10」、「★4訓練師x10」…等成長素材及活動卷軸外，累積蒐集滿5

枚「UP幣」還可直接換取UP隨機分靈箱1個喔！

於4月14日至4月21日維護前，每日地域將開啟限時突破副本雙倍掉落活動，信徒們可以好好把握機會喔！

最後，隨著1.5週年慶即將到來，我們也將在下個改版階段開啟全新系統 –血之契約–

血之契約擁有隨機的角色技能強化效果，可以透過合成契約、組裝出專屬於自己的角色最強技能組合，將為戰鬥技能玩法掀起新一波革命，還敬請信徒們期待後續更新消息的釋出囉！

更多驚喜有趣好玩的精采活動內容，歡迎各位信徒至官方粉絲團內查看確認，別錯過隨機出現豐富虛寶獲得的機會唷！