在台深耕40年的眼鏡通路龍頭品牌-寶島眼鏡，品牌行銷更進化！寶島科（5312）今年特別邀請雙金影后賈靜雯，擔任品牌代言人，打造全新漸進多焦產品廣告。寶島科14日表示，寶島眼鏡在專業技術，不斷突破自我，不只是要讓顧客看得清楚，更重要的是要能精準訂製符合每個人需求的眼鏡。

賈靜雯對於接下品牌代言，特別強調因為自己無論工作和生活，都與品牌一樣，有著「專注細節、成就完美」的美好信念。而自己的生命歷程，絕對是詮釋「視時不惑」的最佳人選。

全新廣告中，賈靜雯戴上漸進多焦眼鏡，以一身白色連身褲裝優雅展現知性美，鏡片底下流露出不受視野侷限、活出清晰自我的生活態度。

為走入40世代的消費者演繹，一副眼鏡就能輕鬆對焦不同距離的目標，無論生活或工作中的遠近細節都清晰，一如人生中的每個重要時刻都能「看.透.澈」，輕鬆展開「視時不惑」的美好視界。

賈靜雯在寶島眼鏡最新廣告影片中，以內心獨白的方式，優雅演繹她的「視時不惑」，把女人40+最美好的樣貌活得透澈極致！她直呼：「這個廣告根本是為自己量身訂作，我就是「視時不惑」精神的最佳實踐者！」

正因走過人生跌宕起伏，現在的賈靜雯已沒有年輕時的徬徨與懷疑，凡事但求能夠「看得清楚」；看清楚生命的輕重緩急順序、看清楚人生短中長程目標，不錯過任何追求幸福、超越自己的機會。

秉持這個信念的她，不僅迎來了事業的高峰，愛情與生活也令人稱羨。而這樣的人生態度與寶島眼鏡的品牌精神，一拍即合，寶島眼鏡在專業技術，不斷突破自我，不只是要讓顧客看得清楚，更重要的是要能精準訂製符合每個人需求的眼鏡。 賈靜雯表示，寶島眼鏡的日本NEOS漸進多焦鏡片，完美依照她的用眼需求與生活型態量身訂製，無論是接送小孩、讀劇本或用手機開直播，看遠看近只要一付就能搞定。

40世代早發老花成趨勢，漸進多焦鏡片需求大增、舒適滿意度超越93％，疫情期間除居家辦公、視訊疲勞外，宅在家追劇也成了大家的新用眼習慣。

根據寶島眼鏡2021疫後品牌大調查統計發現，老花有年輕化的趨勢，40-44歲的老花率約攀至三成左右。而數據也顯示配戴多焦點眼鏡的舒適滿意度，也已經提升到了93％，說明只要有專業驗配服務和技術，多焦適應不再是問題。

而寶島眼鏡擁有鮮少人知的世代傳承的配鏡經驗和驗光技術，再搭配最先進的智能配鏡儀器，透過數據分析用眼習慣後為顧客「睛」準訂製專屬的多焦鏡片，讓您第一次戴多焦就上手！

寶島眼鏡更制霸市場提供「不滿意保證退費」的服務承諾，消費者不用擔心適應問題。即日起，到寶島眼鏡驗配日本NEOS漸進多焦鏡片，只要2,980元起，更加碼護眼好禮回饋，配整付多焦或是舒壓眼鏡，就贈送【寶瑞】葉黃素乙瓶（價值1200元，內含30顆），全面守護您的眼睛。