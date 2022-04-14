俄羅斯可說是近年來最受爭議國家之一，除大舉入侵烏克蘭之外，運動員也在場上鬧出一些風波，例如冬季奧運女子滑冰隊就陷入禁藥醜聞。而近日俄羅斯網球女子選手德米娜(Elizabeth Demina)向外界爆了驚天大料，直說幾乎所有俄國選手都使用過禁藥米屈肼(meldonium)，還透露教練是如何幫助他們逃過藥檢。

Российская теннисистка рассказала о совете тренера пить допинг с шампанскимhttps://t.co/Z6qWUP2dHS



Российская теннисистка Елизавета Демина, отстраненная за допинг, заявила, что принимать запрещенное вещество ей советовал тренер. «Он сказал, что нужно купить милдронат, ув... pic.twitter.com/aJj9rjDI7g — Новости обо всём ☕ (@newsaeru) April 12, 2022

德米娜近日向俄國廣播電台《Match TV》透露，指出國內有非常多選手都使用禁藥，還透露教練是如何教他們逃過藥檢，她說：「曾經在比賽2個月前，教練要我服用禁藥，還說所有選手都使用過，並不會留下證據，如果遇上要做興奮劑檢測的時候，喝一杯香檳就沒事了。」這段話讓外界相當震驚，因為德米娜日前也曾被驗出用藥。

年僅20歲的網球選手德米娜就曾服用過米屈肼，因此被禁賽長達3年，日期從2022年1月21日開始直到2025年4月。而去年在北京冬奧15歲滑冰少女瓦莉娃(Kamila Valieva)就因藥檢未過轟動外界，不過她仍照常出賽，最後在長曲決賽屈居第4，奧運結束後有關她用藥的消息也不斷浮出，但目前都沒有直接證據給予懲處。

Russian #tennis player Elizaveta Demina has been provisionally suspended following a positive test for the banned substance meldoniumhttps://t.co/oy8RsyehFu #AntiDoping — insidethegames (@insidethegames) January 23, 2022

如今德米娜透露驚人消息，無疑讓俄國運動員都繃緊神經，若之後經查證真的屬實，他們恐怕會無限期遭世界封殺。俄國今年才因入侵烏克蘭被世界各大運動總會處分，影響最重的莫屬年底世界盃足球賽，此外曾短暫登上網球球王寶座的麥維德夫(Daniil Medvedev)還被迫以「無國籍」身分參賽，未來再加上禁藥疑雲，他們該如何是好？