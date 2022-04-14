俄羅斯入侵烏克蘭迄今已經長達一個多月之久，但長期以來一直被認為是世界第二大軍事強權的超級大國俄羅斯，在昔日加盟共和國的頑強抵抗面前屢遭重挫，凸顯其軍力此前可能被嚴重高估，美國之音引述分析人士稱，美國防戰略正在轉變，俄羅斯顯然已經不再是美軍的同級對手，美國反而愈加重視來自中國的威脅，將中國及其雄心視為美國的頭號挑戰，其次才是俄羅斯。

報導稱，戰爭爆發初始，正值美國將戰略重心聚焦於亞太地區、迎接中國挑戰之時。政治觀察人士曾擔心，美國會被拖入一場與俄羅斯較量的歐洲安全危機之中，進而分散對中國的戰略關注。然而，自那時以來儘管烏克蘭戰事幾乎天天登上大小媒體的頭條新聞，但最近的一系列跡象顯示，隨著烏戰凸顯出俄軍之無能，美國不但沒有分散其對印太地區的注意力，反而更加將中國視為全球戰略的重中之重。

美國最近公佈的國防戰略報告以及幾位國防部高級官員的公開談話都顯示，俄羅斯已經不再被視為接近和美軍相匹敵的對手。

相對以前的國防戰略報告，美國國防部在最近的《2022年國防戰略》中更加強調了中國的威脅，聚焦中國的挑戰。報告雖然指出俄羅斯仍然構成嚴重的威脅，但將中國認定為美國「最重要的戰略競爭對手」。

這份五角大樓的頂級戰略指導在事實清單中闡述的四大任務中有三項明顯針對中國，「首要任務」的第一條就是「應對中國日益增長的多領域威脅」。

就在這份戰略報告提交給國會的同一天，白宮公佈了2023財年預算方案。在當天的新聞發佈會上，國防部副部長、審計長兼首席財務官邁克爾·麥考德（Michael McCord）表示，「正如我們所看到的，俄羅斯仍然是一個嚴重的威脅，但中國及其雄心是我們的頭號挑戰。」

美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）在有關拜登政府2023財年預算案的記者會上說，俄羅斯對世界秩序構成嚴重威脅，其無端入侵烏克蘭就說明了這一點，但是她說，即使是面對俄羅斯的挑釁，「國防戰略也闡述了國防部將如何緊急採取行動，以維持和加強對中國作為我們最重要的戰略競爭對手和挑戰的威懾，」

此外，美國海軍負責預算的副助理部長、海軍少將約翰·岡布爾頓(John Gumbleton)最近也指出，俄羅斯不再被視為與美軍相差不多的軍事強國。岡布爾頓說：「現在，他們擁有核武器，這令人擔憂，但他們不是一個近乎匹敵的對手。」

分析人士指出，這標誌著美國國防戰略的一個深刻的轉變。美國印太司令部前顧問、現任「信標全球戰略」（Beacon Global Strategies）高級副總裁 埃里克·塞耶斯（Eric Sayers）對防務新聞雜誌《國防新聞》說，在以前美國的國防戰略是「中國和俄羅斯」， 而現在是「先中國，然後是俄羅斯」。

華盛頓智庫哈德遜研究所的資深研究員布萊恩·克拉克（Bryan Clark）認為，和中國相比，俄羅斯以前也稱不上是超級大國，因為它缺乏中國這樣的經濟和外交影響力，而現在通過烏戰，人們對俄羅斯的看法出現的改變的是，「現在的俄羅斯已經表明，它的軍隊真的只能進行小規模的行動，而不是像這樣的大規模入侵。」

這位前海軍作戰部長特別助理說，俄羅斯的精確武器仍然可以很輕鬆地對北約國家實施打擊，它的核武器也很具威脅，戰術核武器也不少，但是烏克蘭戰爭顯示，俄軍缺乏指揮和控制大型軍事行動的後勤系統，所以俄羅斯不是會引發一場大規模戰爭的國家，正如人們在烏克蘭所看到的那樣，他們不太可能成功。

烏戰之後的俄羅斯軍力被認為會變得更弱，而且隨著時間的推移，在西方強大的制裁壓力之下，其經濟也會繼續倍受重創。

哈德遜研究所的克拉克說，俄羅斯對烏克蘭的入侵還促使北約國家增加對本國國防的投資，建設更強、規模更大的軍隊，所以這意味著美國實際上將騰出更多的資源，變得更加靈活。他說，德國已經明確表示，他們將把國防開支提高到GDP的2％，並且他們將在未來幾年內額外投資1000億歐元用於國防，「所以你得到了歐洲盟友，大大增加了他們的國防開支。因此，美國可能會比原計劃更多地轉向亞太地區或印太地區。」

★中國或為美國僅剩同級對手？

據全球軍力排名機構「環球火力」(Global Fire Power)發佈的《2022年軍力排名》的報告，全球軍力排名前三名的國家依次為美國、俄羅斯和中國。

作為冷戰時期唯一能和美國在軍事上匹敵的國家，俄羅斯所繼承下來的蘇聯當年的軍事資產，如坦克、火炮等裝備的數量上均在「環球火力」的排名榜上位居前列。

「環球火力」是世界上最權威的軍力排名機構之一，其參考數據不僅包括海陸空軍隊數量以及核武器力量，也將後備人力、自然資源、後勤能力、和經濟力量等納入考慮範圍。該組織2022年的報告為142個國家的軍事現狀進行了排名。

在入侵烏克蘭一個多月之後，貴為軍力排名第二的俄羅斯軍隊的表現徒有其名，令很多軍事觀察人士感到意外。

烏克蘭在這份排名中名列第22，似乎遠不是俄羅斯的對手，但其頑強的抵抗令俄羅斯深陷戰爭泥沼。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周日甚至稱烏克蘭軍事實力可能僅次於美國，即排名世界第二。

庫列巴在接受美國國家廣播公司（NBC）「與媒體見面」（Meet the Press）節目採訪時說：「我相信可以毫不誇張地說，烏克蘭已經證明其擁有世界上最強大的軍隊之一，也許是僅次於美國的第二強大的軍隊。」他說，他並不是指的是在數量上，而是戰鬥經驗和能力。」

報導稱，值得注意的是，台灣在這份榜單中名列第21，緊排在烏克蘭前1名。

觀察人士指出，過去一個多月來，俄軍在烏克蘭戰爭中暴露出士氣低落、裝備陳舊等一系列深層次缺陷，已經不是一個與美軍相近的對手。與此同時，美國國家安全官員警告說，中國正在進行其歷史上規模最大的核力量擴張和武器多樣化努力。

「環球火力」的排名中，美、俄、中的差距指數很小，俄羅斯與美國的差距為0.0048，中國與美國的差距是0.0058。相比之下，排在第四名的印度與美國的差距則多達0.0526，幾乎為俄羅斯的10倍。

美國國會服務處最近有關中國海軍的報告說，中國海軍被視為對美國海軍實現和維持對西太平洋藍水海域的戰時控制的重大挑戰，「這是自冷戰結束以來，美國海軍第一次面臨這樣的挑戰。」

報告說，中國海軍的戰艦的數量已經超過了美國海軍，目前擁有355艘戰鬥力平台，包括主要的水面戰艦、潛艇、航空母艦、遠洋兩棲艦艇、水雷戰艦和艦隊輔助艦艇。預計中國海軍艦隻到2025年將增至420艘，到2030年達到460艘。

在空軍方面，空軍總參謀長查爾斯•布朗(Charles Q. Brown)曾警告說，中國已經「在我們的眼皮底下」建立了一支有太平洋地區最大的航空兵力量，擁有太平洋地區最大的常規導彈能力。美國空軍部長肯德爾去年在接受美國《空軍時報》專訪時暗示，美軍正在失去在中國附近空域的優勢。他說：「在到達距離中國約1000英哩之前，我們是佔制空權的軍事力量，但進入這個範圍內，情況就開始發生變化。」

儘管如此，中國軍隊被普遍認為也有很多嚴重缺陷，其中最主要的是人的因素。美國自二戰結束以來在全球範圍內不斷地捲入各種衝突，而中國的軍隊則沒怎麼真正經歷過實戰考驗。而且，與俄羅斯一樣，中國軍隊腐敗現象嚴重，在訓練、士氣等等方面也頗令人質疑。

此外，在裝備方面，中國的戰艦數量雖多，但是美國戰艦的組成可能更具有優勢。國會服務處的研究報告指出，美國海軍目前擁有更多航空母艦、核動力潛艇、巡洋艦和驅逐艦，而中國海軍目前擁有更多的柴油攻擊潛艇和護衛艦。

五角大樓最近向國會山提交的是國防戰略的機密版本，非機密版本將在未來幾個月內發佈。華盛頓智庫戰略與國際研究中心國際安全項目高級研究員約翰·紹斯（John Schaus）表示，根據他與國防官員、包括參與起草國防戰略的人的交談，他認為在公開版本中，中國仍將是美軍的首要關注重點。

紹斯表示，針對中國的挑戰，美國國防部會加大研發投資，會有高達1300億美元用於研究和開發新興技術和能力，以使美國保持其針對中國的技術優勢。此外，這位美國防務問題專家還說：「我認為我們將看到資源投入的轉變，也許陸軍在人員數量方面看起來會更加縮減一些，以騰出資源用於現代化和獲取所需的軍事能力，特別是空軍和海軍。」