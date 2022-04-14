台灣賽車教父「廖老大」婉辭天價廣告代言，親自協助烏日警分局拍攝交通安全宣導影片。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台灣賽車教父「廖老大」（本名廖志賢），日前成功以親手改裝的奧迪TT RS跑出0到400公尺加速8.72秒的成績狠甩中國網紅杰尼龜「HG杰爺」的8.93秒，網路聲量爆增，他婉辭天價廣告代言，親自協助烏日警分局拍攝交通安全宣導影片，透過其正面形象與專業駕駛技術、知識對青少年宣導交通安全觀念。

「廖老大」4月6日以8.72秒成績，擊敗中國網紅杰尼龜後，聲名大噪，臉書直播瀏覽次數更高達六位數，可謂是名符其實的台灣「網紅」，許多廠商看中其高人氣與正能量，頻頻與廖總裁洽商品牌代言，其中不乏高額代言金，甚至有高達500萬台幣之品牌代言案。

相中廖老大影響力，鑑於暑假將屆，台中市烏日分局三和派出所所長邱量虔，特別親自拜訪廖老大及其企業，商請他拍攝交通安全宣導影片，「廖老大」也秉持企業社會責任回饋社會公益，不但出人，還出錢出力，傾其企業集團人力、物力資源，全力無償支援烏日警分局，共同攜手策畫「青少年交通安全營」

宣導影片中「廖老大」提及喜歡追求速度感的駕駛人，必須在安全裝備及合法的場地內競速追求刺激感，且多次提醒絕不可違法改裝或在一般道路上飆車而引起其他用路人的危險及反感，並且注意人身安全裝備的齊全避免重大意外發生，此外他特別提到駕駛人更不可有酒駕的行為，因為若是因酒駕肇事致自己、他人受傷或死亡的話，將會造成多個家庭破碎的悲劇。

邱量虔也預告，「廖老大」將在五月中旬與中市烏日警分局在烏日區擇地舉辦「青少年交通安全營」，屆時「廖老大」將會親自出席活動分享由黑手轉變為賽車人及集團總裁人生歷程，現場將展出「打龜號」以及其企業集團內收藏之世界名車，同時由合法職業車手在旁解說，屆時烏日警分局特別邀請青少年朋友參與活動，灌輸正確交通及安全駕駛觀念。

烏日警分局長吳銘淵亦藉由此次活動，宣導有關交通安全觀念、尊重行人路權等法治觀念，尤其讓年輕朋友們有更正確的觀念保護自己騎乘機車的安全，以提升國內道路交通平安順暢。

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